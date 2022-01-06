غريبة ناعمة تذوب بالفم بكل سهولة بأسرارها بطعم لذيذ، تعتبر الغريبة من أساسيات الحلويات في الأعياد في كل منزل مصري وعربي لما لها من طعم رائع شهي، وقوام ناعم فالغريبة تختلف عن باقي حلويات العيد من بسكويت والكحك فإن الغريبة أكثر نعومة وعند تناولها تذوب في الفم، ويوجد الكثير من الطرق والوصفات المتعددة لعمل الغريبة سنطرحها لكم بالتفصيل بالمكونات والخطوات بالجرامات والاكواب، للحصول على نتيجة ناجحة لعمل الغريبة الناعمة مثل الجاهزة تماما بكل أسرارها وتفاصيل المحلات لعمل الغريبة.

احضري عدد 2 كوب من دقيق. رشة ملح صغيرة. نصف ملعقة صغيرة فانيليا. كوب سمنة بدرجة حرارة الثلاجة باردة. نصف كوب سكر بودرة ناعم.

ربع كيلو 250 جرام من الدقيق مخصص البسكويت. 125 جرام من سمن بارد بحرارة الثلاجة. 60 جرام من سكر بودرة.

تخلط السمنة الباردة جدا مع سكر البودرة الناعم وتخفق بالمضرب كهربائي حتى تأخذ قوام هش وتهيش بقوام الكريمة باللون الأبيض.

ثم يضاف الدقيق مع الفانيليا والملح بالتدريج بعد نخله وتقلب جيدا إلى أن يختفي الدقيق في العجينة وتخفق جيدا بالمضرب الكهربائي إلى أن تكون عجينة ناعمة.

ثم تغطى عجينة الغريبة بكيس نايلون وتدخل الثلاجة حتى تتماسك لمدة ساعة وتخرج من الثلاجة لتتماسك عند تشكيل.

ثم تشكل العجينة على شكل كرات صغيرة وترص في صاج الفرن الغير مدهون ويسخن الفرن على حرارة 160 درجة في الرف الأوسط لمدة ربع ساعة.

حتى تنضج الغريبة من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، ثم يخرج الصاج من الفرن ويترك حتى تبرد تماما الغريبة، وترص في عبوة محكمة الغلق.

غريبة الناعمة تذوب بالفم بكل أسرارهامكونات الغريبة بالجراماتتحضير غريبة ناعمة تذوب بالفمطريقة الغريبة الناعمة باللوز

الوصفة الثانية لعمل الغريبة من داخل مطابخ السورية بمكونات مضبوطة لغريبة ناعمة تذوب بالفم بتزيين المكسرات وصفة يعتمدها الكثير من شيفات محلات الحلواني.

عدد 2 كوب دقيق أبيض للبسكويت. كوب سكر أبيض ناعم بودرة. كوب سمن بلدي. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من الملح. نصف كوب نصف فستق. نصف كوب انصاف لوز.

مكونات غريبة سوري