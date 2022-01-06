وشك هينور.. أفضل كريم طبيعي من النشا وماء الورد لشد البشرة وتبييضها

كريم النشا وماء الورد للتبييض، يعد مزيج النشا وماء الورد من المكونات الأساسية التي تدخل فى عمل الكثير من الوصفات والخلطات الطبيعية نظرا لأنها مواد طبيعية لا تسبب آثار جانبية ضارة على البشرة نهائيا إلى جانب مفعولها القوى والسريع فى حل الكثير من مشاكل البشرة والذي تبحث عنه كل امرأة للحصول على بشرة نقية بيضاء خالية من كافة العيوب.

فإذا كنت تستعدين لحضور أي مناسبة ولديك بعض الأماكن الداكنة التي تريدي التخلص منها فى خلال أيام قليلة فإن كريم النشا وماء الورد هو أفضل حل يمكنك الاعتماد عليه بديلا عن المكياج ومستحضرات التجميل التي تجهد البشرة وترهقها، فتعرفي على الطريقة الصحيحة لإعداد كريم النشا وماء الورد للتبييض لتحصلي على النتائج المثلى.

وصفة كريم النشا وماء الورد للتبييض

المكونات:

– ملعقة كبيرة دقيق أبيض.

– ربع كوب ماء ورد.

– ملعقة كبيرة نشا.

– ملعقة صغيرة جل صبار.

طريقة التحضير:

نضف فى وعاء الدقيق والنشا وماء الورد ونقلب المكونات جميعها على البارد.

نضع الخليط على حمام بخار ماء مع استمرار التقليب حتى يثقل القوام ويصبح مناسب.

نتنظر حتى يبرد الخليط تماما ثم نضف إليه جل الصبار ونمزجه مع باقي المكونات.

نضع الكريم فى علبة نظيفة ونحفظه بالثلاجة وتستمر صلاحيته لمدة 10 أيام.

يوضع الكريم على المنطقة المراد تفتيحها ويترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الدافئ ثم البارد.

ماسك النشا والفازلين للتفتيح والترطيب

المكونات:

– 2 ملعقة صغيرة نشا ذرة.

– ملعقة ماء ورد.

– ملعقة فازلين.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء نضع به النشا وماء الورد والفازلين ونخلطها جميعها جيدا.

عند الاستخدام يوضع على بشرة نظيفة ونقوم بفرد الماسك على المنطقة المرغوبة ونتركه حوالى نصف ساعة ثم تشطف المنطقة بالماء الدافئ أولا ثم البارد.

تكرر هذه الوصفة يوميا للحصول على نتائج سريعة وفعالة.

تتميز هذه الخلطات بأنها من مكونات طبيعية 100% ولا تحتاج إلى بذل مجهود أو إلى تكلفة مالية، وتعطى نتائج سريعة ومبهرة، وعند الاستخدام اليومي لها سوف تلاحظون أن البشرة أصبحت ناعمة وبيضاء وخالية من التجاعيد أو الخطوط الرفيعة.