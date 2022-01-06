تعتبر فطائر الحليب الروسية من أنواع المعجنات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات متوفرة وغير مكلفة، ويتم إعدادها بحشوات مالحة مثل الجبن والخضروات أو حلوة مثل النوتيلا والمربى، وهى من الأكلات الخفيفة التي تصلح كوجبة إفطار أو عشاء، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات لعمل أكلات شهية لأطفالهم لتجنب شراء الأطعمة الجاهزة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل فطائر الحليب الروسية بطريقة سهلة وسريعة بدون خميرة ولا فرن على طريقة آية حبيب.مكونات فطائر الحليب الروسية
مكونات فطائر الحليب الروسية متوفرة في المنزل وغير مكلفة، وهى كما يلي:-
- 5 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات (625 جرام).
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2 ملعقة كبيرة ونصف زيت نباتي (40 مللي).
- كوب ونصف من الحليب.
الحشوة
- جبن فيتا.
- كوب من البصل الأخضر.
- نصف كوب من البقدونس والشبت الطازج.
- رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.
لدهن الوجه
- زبدة مذابة.
يتم تحضير فطائر الحليب الروسية بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:-
- في العجان الكهربائي نضع خمس أكواب من الدقيق، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وملعقتين ونصف من الزيت ثم نضيف كوب ونصف من الحليب تدريجياً ونعجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- ثم نغطي العجينة ونتركها لمدة 10 دقائق حتى يسهل فردها.
- لتحضير الحشوة في طبق نضع الجبن الفيتا، البصل، البقدونس، الشبت، الملح والفلفل الأسود مع تقليب المكونات جيداً حتي تمتزج تماماً.
- نقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ونضعها في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق، ثم نفرد كل كرة على شكل دائرة.
- نضع ملعقة كبيرة من الحشوة ونوزعها على نصف دائرة العجين، ثم نطبق دائرة العجين لتصبح على شكل نصف دائرة.
- ثم نضع الفطائر في مقلاة ممسوحة بالزيت علي نار ساخنة مع التقليب حتى تأخذ لون ذهبي من الجانبين.
- بعد أن تنضج الفطائر تدهن بقليل من الزبدة وتغطى لتحتفظ بطراوتها ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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تعتبر فطائر الحليب الروسية من أنواع المعجنات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات متوفرة وغير مكلفة، ويتم إعدادها بحشوات مالحة مثل الجبن والخضروات أو حلوة مثل النوتيلا والمربى، وهى من الأكلات الخفيفة التي تصلح كوجبة إفطار أو عشاء، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات لعمل أكلات شهية لأطفالهم لتجنب شراء الأطعمة الجاهزة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل فطائر الحليب الروسية بطريقة سهلة وسريعة بدون خميرة ولا فرن على طريقة آية حبيب.مكونات فطائر الحليب الروسية
مكونات فطائر الحليب الروسية متوفرة في المنزل وغير مكلفة، وهى كما يلي:-
- 5 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات (625 جرام).
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2 ملعقة كبيرة ونصف زيت نباتي (40 مللي).
- كوب ونصف من الحليب.
الحشوة
- جبن فيتا.
- كوب من البصل الأخضر.
- نصف كوب من البقدونس والشبت الطازج.
- رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.
لدهن الوجه
- زبدة مذابة.
يتم تحضير فطائر الحليب الروسية بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:-
- في العجان الكهربائي نضع خمس أكواب من الدقيق، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وملعقتين ونصف من الزيت ثم نضيف كوب ونصف من الحليب تدريجياً ونعجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- ثم نغطي العجينة ونتركها لمدة 10 دقائق حتى يسهل فردها.
- لتحضير الحشوة في طبق نضع الجبن الفيتا، البصل، البقدونس، الشبت، الملح والفلفل الأسود مع تقليب المكونات جيداً حتي تمتزج تماماً.
- نقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ونضعها في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق، ثم نفرد كل كرة على شكل دائرة.
- نضع ملعقة كبيرة من الحشوة ونوزعها على نصف دائرة العجين، ثم نطبق دائرة العجين لتصبح على شكل نصف دائرة.
- ثم نضع الفطائر في مقلاة ممسوحة بالزيت علي نار ساخنة مع التقليب حتى تأخذ لون ذهبي من الجانبين.
- بعد أن تنضج الفطائر تدهن بقليل من الزبدة وتغطى لتحتفظ بطراوتها ثم تقدم بألف صحة وعافية.