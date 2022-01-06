تعتبر فطائر الحليب الروسية من أنواع المعجنات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات متوفرة وغير مكلفة، ويتم إعدادها بحشوات مالحة مثل الجبن والخضروات أو حلوة مثل النوتيلا والمربى، وهى من الأكلات الخفيفة التي تصلح كوجبة إفطار أو عشاء، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات لعمل أكلات شهية لأطفالهم لتجنب شراء الأطعمة الجاهزة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل فطائر الحليب الروسية بطريقة سهلة وسريعة بدون خميرة ولا فرن على طريقة آية حبيب.

مكونات فطائر الحليب الروسية متوفرة في المنزل وغير مكلفة، وهى كما يلي:-

5 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات (625 جرام).

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة ونصف زيت نباتي (40 مللي).

كوب ونصف من الحليب.

الحشوة

جبن فيتا.

كوب من البصل الأخضر.

نصف كوب من البقدونس والشبت الطازج.

رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

لدهن الوجه

زبدة مذابة.

يتم تحضير فطائر الحليب الروسية بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:-