طريقة عمل المشمش المجفف اللذيذ في المنزل بالطريقة الأصلية السهلة وبأقل مجهود

المشمش المجفف ، من الوصفات السهلة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره في المنزل وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود، كما يمكن استعماله في إعداد العديد من الحلويات كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المشمش المجفف.مكونات المشمش المجفف
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- ٢ كيلو من المشمش الناضج والمتماسك.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المشمش المجفف وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بالتأكد من نضج المشمش وتماسكه وعدم وجود مناطق فاسدة به
- ثم نقوم بغسل المشمش جيدا بالماء حتي نتخلص من جميع الأوساخ والأتربة العالقة به.
- ثم نقوم بعد ذلك بتجفيف المشمش جيدا من الماء، ثم نقوم بإزالة النوى منه برفق بدون أن ينقسم المشمش.
- بعد ذلك نقوم برص المشمش في صينية ونوزعه بالتساوي.
- ثم نقوم بوضع المشمش تحت أشعة الشمس المباشرة طوال النهار في مكان مرتفع بعيد عن الحشرات.
- ونقوم بإدخال المشمش في البيت أثناء الليل عند عدم وجود الشمس.
- ونكرر الأمر لمدة لا تقل عن خمسة أيام حتي يجف المشمش ويتخلص من كمية الماء بداخله.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن استخدامه في تزيين التورتة والأيسكريم وأنواع عديدة من الحلويات المختلفة.
- كما يوجد العديد من الصوصات المميزة التي يمكن إعدادها واستعمالها في تزيين الحلويات مثل صوص الكراميل والشوكولاتة البيضاء
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المشمش المجفف ، من الوصفات السهلة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره في المنزل وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود، كما يمكن استعماله في إعداد العديد من الحلويات كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المشمش المجفف.مكونات المشمش المجفف
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- ٢ كيلو من المشمش الناضج والمتماسك.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المشمش المجفف وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بالتأكد من نضج المشمش وتماسكه وعدم وجود مناطق فاسدة به
- ثم نقوم بغسل المشمش جيدا بالماء حتي نتخلص من جميع الأوساخ والأتربة العالقة به.
- ثم نقوم بعد ذلك بتجفيف المشمش جيدا من الماء، ثم نقوم بإزالة النوى منه برفق بدون أن ينقسم المشمش.
- بعد ذلك نقوم برص المشمش في صينية ونوزعه بالتساوي.
- ثم نقوم بوضع المشمش تحت أشعة الشمس المباشرة طوال النهار في مكان مرتفع بعيد عن الحشرات.
- ونقوم بإدخال المشمش في البيت أثناء الليل عند عدم وجود الشمس.
- ونكرر الأمر لمدة لا تقل عن خمسة أيام حتي يجف المشمش ويتخلص من كمية الماء بداخله.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن استخدامه في تزيين التورتة والأيسكريم وأنواع عديدة من الحلويات المختلفة.
- كما يوجد العديد من الصوصات المميزة التي يمكن إعدادها واستعمالها في تزيين الحلويات مثل صوص الكراميل والشوكولاتة البيضاء