لازم تجربيها.. القرص الفلاحي الأصلية هشة كالقطن بطعم وريحة زمان ناجحة 100%

القرص الفلاحي من ألذ المخبوزات التي يمكن اعدادها بالحليب الطازج الطبيعي لانه لذيذ ويتم تقديمها مع وجبة الإفطار كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من السمن البلدي التي تعطي رائحة وطعم لا يقاوم ويمكن تقديمة مع كوب من الشاي اللذيذ كما يمكن وضع بعض الحشوات مثل الجبن والتمر فيه ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق التي يمكن من خلال إعداد القرص الفلاحي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وناجحة 100% وسنتتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداده.

مكونات إعداد القرص الفلاحي الطرية

فيما يلي ‏سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد القرص الفلاحي وربما يحتاج هذا القرص إلى العديد من الخطوات والمكونات المهمة لكن في نفس الوقت يكون طعمه لذيذ ورائحته جميلة عندما يتم إعداده كما يحب الأطفال الصغار بشكل خاص تناول هذا النوع من القرص ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى تستطيع إعداد القرص الفلاحي في المنزل وهذه المكونات هي:

كوبين من الدقيق.

رشة من الملح حسب الرغبة.

نص كوب من السمن.

اثنين ملاعق من القشطة او من الزبادي حسب الطعام الذي نرغب فيه.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الحليب.

طريقة عمل القرص في المنزل

في ما يلي سنتحدث عن خطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع أن إعداد القرص وهذه الخطوات هي: