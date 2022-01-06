طريقة عمل بسكويت نواعم الدايب الهش اصنعيه فى المنزل بأقل التكاليف

يعد بسكويت نواعم من أنواع البسكوت الدايبة والهشة، والتى يعشقها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، ذلك لأنه لا يكون ناشف ويأخذ وقت طويل فى التغميس ولكنه دايب جداً بدرجة لا تتخيلوها، وكذلك فهو يتكون من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة بالنسبة لتكلفة شرائه من المحلات، وأيضاً طريقة عمله سهلة جداً على أى مبتدئ فى المطبخ تنفيذه بكل سهولة، وهو يصلح لوجبة الإفطار لتناوله بين الوجبات ويعتبر وسيلة جميلة للتسلية، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية ويمد الجسم بالطاقة والنشاط، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت نواعم الدايب الهش بالتفصيل.

مكونات بسكويت نواعم

يتكون بسكويت نواعم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ويعطيكي كمية كبيرة وهى كالتالي:

٢١/٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣/٤ كوب من السكر البودرة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السمنة.

رشة من الملح.

١/٢ كوب من اللبن السائل.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل بسكويت نواعم سهلة جداً ويمكنك عمله بكل سهولة فى المنزل وبأقل مجهود وهى كمايلي:

نحضر وعاء عميق ونضع به السمنة والسكر ونخفقهم بالمضرب الكهربائي أو بالمضرب السيلك اليدوي جيداً حتى يصبح الخليط كريمي الشكل. ثم نضيف إليها اللبن والفانيليا ونستمر فى الخفق حتى يصبح الخليط بقوام كريمي. فى وعاء آخر ننخل الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم مع بعض كويس. نضيف خليط الدقيق الى الخليط السابق بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية ولينة نلمها وندخلها الثلاجة ونتركها حتى ترتاح لمدة ١٥ دقيقة. بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونفردها على سطح املس بالنشابة بسمك ١ سم تقريباً. ثم نحضر قطاعة بالشكل الذي نريده ونقوم بتشكيل العجينة ونرصها فى صاج مدهون بالسمنة. ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي. نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم يوضع فى طبق التقديم ويقدم بجانب كوب من الشاى باللبن وبالف صحة وعافية.

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