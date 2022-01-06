فطائر الشاورما اللذيذة هشة وخفيفة زي القطن والطعم روعة

تعتبر فطائر الشاورما ، من ألذ وأشهي المعجنات السريعة في الشرق الأوسط، فهي وصفة عربية تصنع باللحمة أو بالدجاج، وهي مميزة للغاية، وذات مذاق ورائحة ذكية جداً، يحبها الأطفال ويعشقها الملايين، وتعتبر من الوجبات الغذائية المهمة للصحة الجسم، ويمكن تحضيرها في وجبة الغداء أو العشاء، فهي سهلة وسريعة وغير مكلفة، ودائماً تسعى كل أم لتقديم أكلات مختلفة ومتنوعة لأفراد أسرتها، بدلاً من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، هي تعتبر من أشهي الأطباق الجانبية التي يمكنك أن تقدميها علي مائدة العزومات، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر الشاورما اللذيذة في المنزل.مكونات عمل فطائر الشاورما
من هنا سوف نتعرف علي مقادير هذه الأكلة اللذيذة وهي كالاتي:-
- كوب من الماء الدافئ.
- نصف كوب حليب دافئ.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- مقدار 2 معلقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- 2 معلقة كبيرة من الخل.
- مقدار 2 معلقة كبيرة من السكر.
- معلقة صغيرة من الملح.
- 5 أكوب دقيق أبيض.
للدهن الوجه:-
- 2 معلقة كبيرة من الزيت.
- سمسم وحبة البركة.
- 2 صفار بيض.
للحشو:-
- نصف كيلو من صدور الدجاج مقطع شرائح.
- علبة كبيرة من الزبادي.
- 4 ملاعق كبار من عصير الليمون.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- معلقة صغيرة من الملح.
- توابل معلقة صغيرة من بودرة الثوم.
- معلقة صغيرة من بودرة البصل وبودرة الزنجبيل.
- مقدار معلقة صغيرة بهارات شاورما و فلفل أسود.
- نصف معلقة صغيرة من بودرة الدجاج.
- 4 فصوص ثوم مفروم.
- كوب فلفل أخضر مقطع شرائح.
سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير فطائر الشاورما في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- في إناء نضع الحليب الدافئ والسكر والخميرة، ونقلب جيداً ويغطي ويترك جانباً حتي تتفاعل مع بعضها.
- ثم بعد ذلك في طبق أخر، نضع الدقيق والملح ونقلب جيداً، ثم نضع الزيت والخل وخليط الخميرة السابق، ونعجن باليد لمدّة 10 دقائق، حتى نحصل على عجينة طرية وملساء.
- ثم توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطى وتترك لتتخمر في مكان دافئ، ويتضاعف حجها لمدة ساعة.
- لعمل الحشوة في طبق عميق نضع شرائح الفراخ، والزبادي وعصير الليمون وزيت الزيتون، والملح والفلفل الأسود وبودرة الشاورما، وبودرة البصل وبودرة الثوم، وبودرة مرقة الدجاج وبودرة، الزنجبيل والثوم المفروم.
- بعد ذلك نقلب المكونات جيداً لتمتزج تماماً، وتغطي وتترك جانباً في التتبيلة لمدة نصف ساعة، بعد ذلك نضع طاسة ساخنة علي النار، بها رشهة من الزيت ونضع الفراخ.
- نقلب جيداً لمدّة 10 دقائق، ثم نضع دبس الرمان والفلفل الاخضر، وتغطي وتترك لمدة 10 دقائق، نطفئ النار ويترك جانباً لتبرد تماماً.
- ثم نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، ونفرد الكرة بشكل طولي ونضع الحشوة، ونلم الأطراف جيداً حتى نحصل على ساندويتش.
- بعد الانتهاء من باقي الكمية، يرص في صينية بها ورق زبدة، وتترك لتتخمر مرة أخرى قبل الخبز، لمدة 15 دقيقة ثم تدهن بخليط صفار البيض والزيت، وترش بالسمسم وحبة البركة.
- تخبز في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حراره 200 مئوية، في رف أوسط لمدة ١٥ دقيقة، مع المراقبة من حين إلي أخر.
- وعند تمام النضج تخرج وتغطي وتترك لتبرد، ثم تقدم بجانب الصلصة بألف هنا وشفا.
الوسوم
تعتبر فطائر الشاورما ، من ألذ وأشهي المعجنات السريعة في الشرق الأوسط، فهي وصفة عربية تصنع باللحمة أو بالدجاج، وهي مميزة للغاية، وذات مذاق ورائحة ذكية جداً، يحبها الأطفال ويعشقها الملايين، وتعتبر من الوجبات الغذائية المهمة للصحة الجسم، ويمكن تحضيرها في وجبة الغداء أو العشاء، فهي سهلة وسريعة وغير مكلفة، ودائماً تسعى كل أم لتقديم أكلات مختلفة ومتنوعة لأفراد أسرتها، بدلاً من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، هي تعتبر من أشهي الأطباق الجانبية التي يمكنك أن تقدميها علي مائدة العزومات، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر الشاورما اللذيذة في المنزل.مكونات عمل فطائر الشاورما
من هنا سوف نتعرف علي مقادير هذه الأكلة اللذيذة وهي كالاتي:-
- كوب من الماء الدافئ.
- نصف كوب حليب دافئ.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- مقدار 2 معلقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- 2 معلقة كبيرة من الخل.
- مقدار 2 معلقة كبيرة من السكر.
- معلقة صغيرة من الملح.
- 5 أكوب دقيق أبيض.
للدهن الوجه:-
- 2 معلقة كبيرة من الزيت.
- سمسم وحبة البركة.
- 2 صفار بيض.
للحشو:-
- نصف كيلو من صدور الدجاج مقطع شرائح.
- علبة كبيرة من الزبادي.
- 4 ملاعق كبار من عصير الليمون.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- معلقة صغيرة من الملح.
- توابل معلقة صغيرة من بودرة الثوم.
- معلقة صغيرة من بودرة البصل وبودرة الزنجبيل.
- مقدار معلقة صغيرة بهارات شاورما و فلفل أسود.
- نصف معلقة صغيرة من بودرة الدجاج.
- 4 فصوص ثوم مفروم.
- كوب فلفل أخضر مقطع شرائح.
سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير فطائر الشاورما في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- في إناء نضع الحليب الدافئ والسكر والخميرة، ونقلب جيداً ويغطي ويترك جانباً حتي تتفاعل مع بعضها.
- ثم بعد ذلك في طبق أخر، نضع الدقيق والملح ونقلب جيداً، ثم نضع الزيت والخل وخليط الخميرة السابق، ونعجن باليد لمدّة 10 دقائق، حتى نحصل على عجينة طرية وملساء.
- ثم توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطى وتترك لتتخمر في مكان دافئ، ويتضاعف حجها لمدة ساعة.
- لعمل الحشوة في طبق عميق نضع شرائح الفراخ، والزبادي وعصير الليمون وزيت الزيتون، والملح والفلفل الأسود وبودرة الشاورما، وبودرة البصل وبودرة الثوم، وبودرة مرقة الدجاج وبودرة، الزنجبيل والثوم المفروم.
- بعد ذلك نقلب المكونات جيداً لتمتزج تماماً، وتغطي وتترك جانباً في التتبيلة لمدة نصف ساعة، بعد ذلك نضع طاسة ساخنة علي النار، بها رشهة من الزيت ونضع الفراخ.
- نقلب جيداً لمدّة 10 دقائق، ثم نضع دبس الرمان والفلفل الاخضر، وتغطي وتترك لمدة 10 دقائق، نطفئ النار ويترك جانباً لتبرد تماماً.
- ثم نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، ونفرد الكرة بشكل طولي ونضع الحشوة، ونلم الأطراف جيداً حتى نحصل على ساندويتش.
- بعد الانتهاء من باقي الكمية، يرص في صينية بها ورق زبدة، وتترك لتتخمر مرة أخرى قبل الخبز، لمدة 15 دقيقة ثم تدهن بخليط صفار البيض والزيت، وترش بالسمسم وحبة البركة.
- تخبز في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حراره 200 مئوية، في رف أوسط لمدة ١٥ دقيقة، مع المراقبة من حين إلي أخر.
- وعند تمام النضج تخرج وتغطي وتترك لتبرد، ثم تقدم بجانب الصلصة بألف هنا وشفا.