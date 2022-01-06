اختراع…. حولت البصل إلى بودرة بطريقة جديدة مش هتخطر على بالك أحلي من الجاهز في 3 دقائق فقط

اصبح الآن هناك العديد من التوابل التي يتم صناعتها من الأعشاب والخضروات الطبيعية ومن أبرز هذه التوابل الثوم بودرة والبصل بودرة وطماطم البودرة وبعض المنتجات الأخرى وجميع هذه التوابل تعطي للأكل نكهة جميله ومميزة ورائحة تجعل الطعام طازج وجميل ونلاحظ أن هناك العديد من المطاعم التي تقوم باستخدام هذه التوابل مع الوجبات السريعة لأنها تجعل لها رائحة جذابة تجذب كل من يستنشقها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد البصل البودرة بشكل خاص في المنزل و تخزينها لفترة طويلة والحصول على رائحتها الجميلة.مكونات طريقة إعداد البصل البودرة في المنزل
يعد البصل المكون الأساسي لتوابل البصل البودرة ولكن هناك بعض المكونات الأخرى التي يجب إضافتها حتى تعطي للتوابل طعم مختلف وجميل وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد البصل البودرة وهذه المكونات هي:
- ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم ونقوم
- بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الريحان.
فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد البصل البودرة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهذه الخطوات هي:
- أولا نحضر حبات البطاطس ونقوم بتقشير حبات البطاطس جيدًا بعد ذلك نقوم بتقطيعه إلى شرائح صغيرة ثم نحضر صينية كبيرة ونضع عليها الورق الخاص في المايكرويف.
- بعد ذلك نضع داخل الصينية قطع البصل الصغيرة.
- ثم نقوم بتوزيعها بشكل مناسب حتى لا تكون متكدسة في مكان واحد.
- بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من الملح مع البصل.
- ندخل هذه الصينية إلى الفرن نتركها تقريبا لمدة 1\4 ساعة حتى يجف البصل تمامًا.
- بعد ذلك نضع جميع المكونات البصل والفلفل والملح داخل مطحنة كهربائية وننتظر حتى نحصل على البصل البودرة.
- يمكن إعداد الثوم البودرة والطماطم البودرة بنفس الطريقة يمكن استبدال المايكرويف بأن نضع الصينية عند أشعة الشمس وفي هذه الحالة ستحصلين على بصل بودر مثل الجاهز
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اصبح الآن هناك العديد من التوابل التي يتم صناعتها من الأعشاب والخضروات الطبيعية ومن أبرز هذه التوابل الثوم بودرة والبصل بودرة وطماطم البودرة وبعض المنتجات الأخرى وجميع هذه التوابل تعطي للأكل نكهة جميله ومميزة ورائحة تجعل الطعام طازج وجميل ونلاحظ أن هناك العديد من المطاعم التي تقوم باستخدام هذه التوابل مع الوجبات السريعة لأنها تجعل لها رائحة جذابة تجذب كل من يستنشقها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد البصل البودرة بشكل خاص في المنزل و تخزينها لفترة طويلة والحصول على رائحتها الجميلة.مكونات طريقة إعداد البصل البودرة في المنزل
يعد البصل المكون الأساسي لتوابل البصل البودرة ولكن هناك بعض المكونات الأخرى التي يجب إضافتها حتى تعطي للتوابل طعم مختلف وجميل وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد البصل البودرة وهذه المكونات هي:
- ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم ونقوم
- بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الريحان.
فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد البصل البودرة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهذه الخطوات هي:
- أولا نحضر حبات البطاطس ونقوم بتقشير حبات البطاطس جيدًا بعد ذلك نقوم بتقطيعه إلى شرائح صغيرة ثم نحضر صينية كبيرة ونضع عليها الورق الخاص في المايكرويف.
- بعد ذلك نضع داخل الصينية قطع البصل الصغيرة.
- ثم نقوم بتوزيعها بشكل مناسب حتى لا تكون متكدسة في مكان واحد.
- بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من الملح مع البصل.
- ندخل هذه الصينية إلى الفرن نتركها تقريبا لمدة 1\4 ساعة حتى يجف البصل تمامًا.
- بعد ذلك نضع جميع المكونات البصل والفلفل والملح داخل مطحنة كهربائية وننتظر حتى نحصل على البصل البودرة.
- يمكن إعداد الثوم البودرة والطماطم البودرة بنفس الطريقة يمكن استبدال المايكرويف بأن نضع الصينية عند أشعة الشمس وفي هذه الحالة ستحصلين على بصل بودر مثل الجاهز