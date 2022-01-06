اختراع…. حولت البصل إلى بودرة بطريقة جديدة مش هتخطر على بالك أحلي من الجاهز في 3 دقائق فقط

اصبح الآن هناك العديد من التوابل التي يتم صناعتها من الأعشاب والخضروات الطبيعية ومن أبرز هذه التوابل الثوم بودرة والبصل بودرة وطماطم البودرة وبعض المنتجات الأخرى وجميع هذه التوابل تعطي للأكل نكهة جميله ومميزة ‏ورائحة تجعل الطعام طازج وجميل ونلاحظ أن هناك العديد من المطاعم التي تقوم باستخدام هذه التوابل مع الوجبات السريعة لأنها تجعل لها رائحة جذابة تجذب كل من يستنشقها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد البصل البودرة بشكل خاص في المنزل و تخزينها لفترة طويلة والحصول على رائحتها الجميلة.

مكونات طريقة إعداد البصل البودرة في المنزل

يعد البصل المكون الأساسي لتوابل البصل البودرة ولكن هناك بعض المكونات الأخرى التي يجب إضافتها حتى تعطي للتوابل طعم مختلف وجميل وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد البصل البودرة وهذه المكونات هي:

ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم ونقوم

بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الريحان.

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طريقة إعداد البصل بودرة في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد البصل البودرة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهذه الخطوات هي: