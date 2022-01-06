بملعقة واحدة من القهوة والنشا.. احصلي على كريم تبيض للبشرة من أول استخدام

يعد كريم القهوة والنشا للتبييض من الوصفات الطبيعية الفعالة في تفتيح لون البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة الموجودة بالوجه، كما أنها لا تحتوي على أي مواد كيماوية مضرة بالصحة بل كل مكوناتها من مواد طبيعة مفيدة للبشرة بها كثير من العناصر الغذائية التي تساهم في نمو بعض الخلايا التالفة، يمكن تحضير هذه وصفة بكل سهولة في المنزل بأقل التكاليف، لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل كريم القهوة والنشا التبييض، حيث يعد من أهم الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة اسمرار الجلد وأثار البقع الداكنة فتابعونا.

كريم القهوة والنشا

تعد الكريمات الطبيعية من أفضل الكريمات التي تعمل على تبيض البشرة وتفتيحها، بدلاً من الكريمات التجارية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، فالقهوة لها فوائد عديدة ولا تقتصر على المطبخ فقط بل تدخل في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، حيث تعمل النشا على شد التجاعيد وتنقيه البشرة.

مكونات كريم القهوة والنشا

يحتوي هذا الكريم على بعض المكونات البسيطة الطبيعية وهي متوفرة بكثرة ونذكرها كما يلي:

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ما يعادل ملعقة كبيرة فقط من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق القهوة الناعم.

مقدار ملعقة واحدة صغيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة فقط من ماء الورد.

يتم إحضار إناء ونقوم بوضع المسحوق القهوة والنشا، ويتم تقليبهم مع بعض جيداً حتى يتم خلط المكونات.

ثم يتم إضافة ماء الورد تدريجياً لكي يكون عندنا عجينة متماسكة.

يتم وضع ملعقة الزبادي مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع ملعقة الجلسرين على المكونات ويتم تقليبهم جيداً حتى تصير المكونات مزيجاّ متماسكاً كريمي.

يتم تعبئة الكريم في علبة ويتم وضعها في الثلاجة حتي تصير متماسكة بشكل جيد.

يتم إخراج الكريم من الثلاجة وندهن به البشرة كل يوم صباحاً ومساءً إلى أن نصل للنتائج المطلوبة.

طريقة التحضير:

وأخيراً قد قمنا بشرح مبسط لطريقة عمل كريم القهوة والنشا للتبيض بطريقة سهلة وبسيطة ومن يريد المزيد من الاستفسارات يرجى ترك تعليق وسيتم الرد عليه في أقرب وقت دمتم في رعاية الله وحفظه.