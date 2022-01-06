طريقة تحضير كريم نيفيا والحليب بالمنزل لتفتيح البشرة والتخلص من البثور السوداء

طريقة تحضير كريم نيفيا والحليب في المنزل لتفتيح الوجه وجميع مناطق الجسم بشكل طبيعي، حيث يعمل الكريم بمفرده على ترطيب البشرة ويمنع جفافها ونضارة البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، وعند خلطه بهذه المكونات الطبيعية يزداد مفعوله ويظهر نتائج أكثر وذلك عند المواظبة على استخدامه، ومن الأفضل أن تقوم النساء والفتيات وكذلك الرجال بترطيب بشرتهم باستمرار حتى لا يتشقق الجلد ويصبح شكله غير لائق، واليوم سوف نعرض على جميع مشاهدينا ومتابعينا الكرام مكونات عمل كريم نيفيا والحليب وطريقة تحضيره واستخدامه وطريقة عمل خلطة نيفيا والنشا الطبيعي من خلال هذه المقالة.

مكونات عمل كريم نيفيا والحليب للتفتيح

يتكون كريم نيفيا والحليب من ثلاثة مكونات فقط وجميعها تتواجد بكثرة في كل مكان وهذه المكونات هي كما يلي:-

٢ ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

نصف علبة من كريم نيفيا.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تجهيز الكريم واستخدامه

لا تستغرق طريقة تحضير هذا الكريم من وقت حضراتكم الكثير فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الحليب البودرة وعصير الليمون، ثم نضيف عليهم نصف عبوة الكريم. ونخلط هذه المكونات جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس. بعد ذلك نقوم بوضع هذه الخلطة على البشرة في جميع جوانبها. تكرر الوصفة يومياً مع مراعاة المواظبة على الاستخدام حتى نحصل على أفضل النتائج.

خلطة نيفيا والنشا للتفتيح الطبيعي

يعتبر النشا من المكونات الطبيعية التي لها نتائج غير مصدقة في التبييض وإزالة الجلد الميت فهيا بنا نتعرف على الوصفة بالتفصيل وهي كالآتي:-

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

كريم نيفيا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

الطريقة