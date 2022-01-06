علي أصوله السحلب بالمكسرات بأسهل طريقة صحية والذ واحلي من الكافيهات والمقاهي

السحلب بالمكسرات من ألذ وأطعم المشروبات الساخنة والمفضل تناولها في فصل الشتاء، والسحلب أحد أهم المشروبات المغذية والتي تمنحنا الدفء في برد الشتاء كما أنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما يساعد علي تقوية العضلات ولذلك فإن العديد من الأفراد يبحث عن أفضل الطرق السهلة لعمل السحلب على أصوله، ويحتوي السحلب بالمكسرات علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والتي يحتاجها الجسم والصحة بصورة كبيرة خاصتا الأطفال، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمميزةلعمل السحلب، حيث يمكن عمل السحلب بالمكسرات، أو السحلب بالفواكه، أو السحلب بالسوداني والجوز الهند، أو السحلب بالشيكولاتة والذي يفضله الأطفال، ولذلك نقدم لك أفضل طريقة سهلة وبسيطة ويمكن تجهيزه بكل سهولة في المنزل لأحلي سحلب بالمكسرات.

مكسرات مسحوق ناعم، فستق فول سوداني وجوز هند وقرفة.

ملعقتين كبيرتين من السحلب، أو النشا.

ملعقة كبيرة من السكر أو علي حسب الرغبة.

ملعقة ماء ورد.

كوبين من الحليب.

نحضر مقلاة مناسبة نقوم بتجهيز الحليب بها.

نضع بالمقلاة كوبين من الحليب ونضعها علي النار العالية بضع دقائق ثم نار متوسطة حتي أن يقترب الحليب علي الغليان.

ننزع المقلاة من على النار.

نقوم بتجهيز ملعقتين من السحلب علي بعض الحليب البارد وتقليبهم جيدا ونقوم بسكب هذا المزيج على الحليب بالمقلاة مع التقليب المستمر.

وأثناء التقليب نضع المقلاة على نار هادئة تماما، مع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط سميك الى حد ما.

نقوم بإضافة السكر إلي السحلب مع التقليب يمكننا وضع ملعقة كبيرة من السكر لهذا المقدار أو علي حسب الرغبة.

ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد والتقليب كذلك وهكذا قد إكتمال المزيج وأصبح جاهزا للصب في الأكواب المناسبة.

ولابد منصب المزيج وهو ساخن لأنه عندما يبرد يلتصق بجدار المقلاة يصعب صبه.

نقوم يصب السحلب في الأموال والقيام بوضع المكسرات المطحونة ناعمة عليه، كما يمكننا تزيينه بالعديد من المكسرات الأخري من زبيب وجوز هند محروس.

ويمكننا وضع نصف الكوب من السحلب ووضع بعض المكسرات ثم استكمال باقي الكوب وتزيينه ثانية.

طريقة عمل السحلب على أصوله المكوناتطريقة التحضير