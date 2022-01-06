بطريقة ناجحة بلون ذهبي أعملي بلح الشام الهش الخفيف على أصوله بكل تكاته واسراره

تعد الحلويات مصدر لغذاء أنسجة وخلايا المخ وكذلك مصدر لإمداد الطاقة لتحريك الجسم، حيث تتعدد أنواع الحلويات ومنها وجود الحلويات الشرقية مثل الجلاش أو البسبوسة أو الكنافة ويوجد هناك الحلويات التي تبدو بطعم مختلف عن هذه الحلويات الشرقية وتعد بلاد الشام شهيرة بعملها مثل حلويات بلح الشام، حيث يعد هذا النوع من الحلويات ذات طعم جميل ورائع ويعمل على تظبيط مستوي السكر في الدم ويجب علينا أن لا نقوم بتناول كمية كبيرة من هذه الحلويات لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات والتي إذا تم تناول كمية كبيرة منها نصاب بالمرض السكري لذلك علينا أن نحافظ على صحتنا ونتناول قدر بسيط منها، ونلاحظ دائما أن عند وجود الرغبة في تناول هذا النوع من الحلويات تقوم العديد من الناس بشرائه من بعض محلات الحلويات الخارجية أو شرائه على شكل معلبات تعمل علي بيعه المحلات التجارية الخارجية ولكننا يجب علينا أن نتجنب تناول وشراء هذه الحلويات لأنها من المحتمل أن تكون حاملة بعض الملوثات وكذلك تحتوي على بعض المواد الحافظة التي تعمل في النهاية على الإصابة بالعديد من الأمراض لذلك علينا بعمل هذا النوع من الحلويات في المنزل.

طريقة عمل بلح الشام

المكونات

كوبان إثنان فقط من الدقيق الأبيض المنخول.

كوبان إثنان فقط من الماء.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة واحدة ونصف صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب واحد فقط من الزيت النباتي.

أحضري اولا إناء وضعي به كوبان إثنان فقط من الماء وضعيه على النار متوسطة الحرارة واتركي الماء حتى يغلي قليلا بعد ذلك قومي بإضافة نصف كوب من الزيت النباتي مع ربع ملعقة صغيرة من الملح ثم قومي بإضافة كوبان إثنان من الدقيق الأبيض المنخول وعليكي بتقليب جميع هذه المكونات على النار جيدا حتى تتمكني من الحصول على عجينة جيدة القوام خالية من كتل الدقيق.

بعد الحصول على قوام كريمي قومي برفع هذا الخليط من على النار مع الإستمرار في تقليب جميع هذه المكونات، بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث حبات من البيض مع العلم يتم إضافة البيض تدريجيا وهي إضافة حبة واحدة من البيض اولا ثم نقوم بعجن هذه المكونات بعد ذلك نضيف البيضة الثانية ونستمر في العجن بعد ذلك إضافة البيضة الثالثة وعجن العجينة مرة أخرى بعد ذلك نقوك بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون ونقوم مرة أخرى بعجن العجينة جيدا حتى تختلط المكونات ببعضها جيدا.

بعد ذلك عليكي بتحضير طاسة عميقة وكبيرة وضعي بها كمية غزيرة من الزيت وضعيها على نار متوسطة الحرارة واتركيها حتي يسخن الزيت جيدا.

بعد ذلك أحضري القمع المستخدم في تشكيل عجينة بلح الشام ونضع به كمية من هذه العجينة ونقوم بعد ذلك بالضغط عليها ونصعها على النار ونتركها حتي تنضج وتصبح هشة وتصل إلى اللون الذهبي الشهي بعد ذلك نرفعها من على النار ونصعها في طبق ونطبق هذه الخطوات مع باقي العجينة المتبقية.

بعد الإنتهاء من عمل هذه العجينة ونضجها جيدا نقوم بتحضير الشربات الذي يسقي به بلح الشام للحصول على المذاق الحلو عن طريق تحضير إناء ونضع به كوب واحد من السكر مع كوب واحد من الماء ونقوم بتقليبه على النار حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف بعد ذلك ارفعيه من على النار ثم قومي بغمس بلح الشام في هذا الشربات حتى ياخد المذاق الحلو بعد ذلك يصبح بلح الشام جاهز لتناوله بطعم شهي وجميل.

طريقة التحضير