احلي عجينة ممكن تعمليها.. عجينة العشر دقائق السحرية لجميع أنواع المعجنات والبيتزا والفطائر هشة وخفيفة جدا

المخبوزات من اكثر المأكولات التي يتم اعدادها في المنزل وجميع افراد المنزل يحبون تناولها ويمكن إعداد العديد من المخبوزات بنفس طريقة العجينة مثل البيتزا وفطائر الجبن وفطائر السبانخ وفطائر التونة وبعض المكونات الأخرى وجميعها يمكن اعدادها باستخدام نفس العجينة ونفس المكونات لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات عجينة متعددة الاستخدامات يمكن حشوها بمختلف الحشوات وإعداد العديد من الاصناف منها وسنتحدث أيضا عن مكونات هذه العجينة.مكونات عجينة العشر دقائق لجميع انواع المخبوزات
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد عجينة العشر دقائق لعمل مختلف المخبوزات وهذه المكونات موجودة في المنزل ومتوفرة ويمكن زيادة مقدار المكونات حسب المخبوزات التي نرغب في اعدادها ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات المناسبة ليتم استخدامها مع خمس أكواب من الدقيق وهذه المكونات هي:
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ½ كوب من زيت الذرة.
- ملعقتين من الخميرة الفورية.
- كوبين من الماء الدافئ.
- خمسة أكواب من الطحين.
- ملعقتين كبيرة من الحليب.
فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد عجينة العشر دقائق في المنزل بالخطوات وهذه الخطوات هي:
- أحضري وعاء كبير وضعي فيه ثلاث أكواب من الطحين ومعها الماء الدافئ والخميرة والسكر والحليب بعد ذلك نقوم بتحريك هذه المكونات معا ونضعها داخل الخلاط الكهربائي حتى تختلط بشكل جيد.
- نترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى ينضج بعد ذلك نضيف ثلاث أكواب أخرى من الطحين ونبدأ في تحريك المكونات مرة أخرى حتى تظهر لدينا عجينة متماسكة ويمكن تشكيلها بسهولة.
- بعد ذلك يمكن استخدام اليدين أو العجانة الكهربائية في تحريك المكونات ونقوم بصناعة كرات من العجين وحشوها باي نوع من الحشوات التي نرغب فيها وتشكيلها باي شكل بعد ذلك تترك العجينة داخل الفرن حتى تنضج.
- يمكن استخدام هذه العجينة في مختلف أصناف المخبوزات واضافة أي حشوة مناسبة لها كما أن لها طعم لذيذ مختلف عن باقي انواع المخبوزات يمكنك عملها في ١٠ دقائق
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المخبوزات من اكثر المأكولات التي يتم اعدادها في المنزل وجميع افراد المنزل يحبون تناولها ويمكن إعداد العديد من المخبوزات بنفس طريقة العجينة مثل البيتزا وفطائر الجبن وفطائر السبانخ وفطائر التونة وبعض المكونات الأخرى وجميعها يمكن اعدادها باستخدام نفس العجينة ونفس المكونات لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات عجينة متعددة الاستخدامات يمكن حشوها بمختلف الحشوات وإعداد العديد من الاصناف منها وسنتحدث أيضا عن مكونات هذه العجينة.مكونات عجينة العشر دقائق لجميع انواع المخبوزات
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد عجينة العشر دقائق لعمل مختلف المخبوزات وهذه المكونات موجودة في المنزل ومتوفرة ويمكن زيادة مقدار المكونات حسب المخبوزات التي نرغب في اعدادها ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات المناسبة ليتم استخدامها مع خمس أكواب من الدقيق وهذه المكونات هي:
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ½ كوب من زيت الذرة.
- ملعقتين من الخميرة الفورية.
- كوبين من الماء الدافئ.
- خمسة أكواب من الطحين.
- ملعقتين كبيرة من الحليب.
فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد عجينة العشر دقائق في المنزل بالخطوات وهذه الخطوات هي:
- أحضري وعاء كبير وضعي فيه ثلاث أكواب من الطحين ومعها الماء الدافئ والخميرة والسكر والحليب بعد ذلك نقوم بتحريك هذه المكونات معا ونضعها داخل الخلاط الكهربائي حتى تختلط بشكل جيد.
- نترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى ينضج بعد ذلك نضيف ثلاث أكواب أخرى من الطحين ونبدأ في تحريك المكونات مرة أخرى حتى تظهر لدينا عجينة متماسكة ويمكن تشكيلها بسهولة.
- بعد ذلك يمكن استخدام اليدين أو العجانة الكهربائية في تحريك المكونات ونقوم بصناعة كرات من العجين وحشوها باي نوع من الحشوات التي نرغب فيها وتشكيلها باي شكل بعد ذلك تترك العجينة داخل الفرن حتى تنضج.
- يمكن استخدام هذه العجينة في مختلف أصناف المخبوزات واضافة أي حشوة مناسبة لها كما أن لها طعم لذيذ مختلف عن باقي انواع المخبوزات يمكنك عملها في ١٠ دقائق