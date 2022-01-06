وداعاً لشراء الزبدة الجاهزة.. بكيلو حليب اعملي 3 كيلو زبدة في الخلاط بطعم روعة مثل المحلات بالظبط

الزبدة الفلاحي من المكونات المهمة في المطبخ ويتم استخدامها في إعداد العديد من الوصفات والأكلات المهمة لأنها تجعل للطعام ‏رائحة جميلة وجذابة ولون جميل كما أنها طبيعية ولا تسبب أي أضرار للجسم الإنسان ولكنها تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية لذلك لا بد من استخدامها باقتصاد وعدم الإسراف فيها حتى لا تسبب أي أضرار جانبية للجسم ومن خلال هذا المقال سنتحدث ‏عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الزبدة الفلاحي داخل المنزل باستخدام كوب واحد من الحليب جميعنا نعرف أن اصل الزبدة وباقي منتجات الألبان هو الحليب ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الخطوات التي نحتاجها لأعداد الزبدة بالتفصيل وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها.

‏مكونات إعداد الزبدة في المنزل

الحليب هو الأساس في إعداد الزبدة ولكن يتم اضافة بعض الأشياء الأخرى حتى تعطي نكهة الزبدة ورغم أن الزبدة لا تحتاج إلى العديد من المكونات لكنها تحتاج إلى خطوات مهمة ودقيقة تجعلها تخرج بأفضل طريقة ممكنة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل وهذه المكونات هي:

كيلو من الحليب طازج كامل الدسم.

ملعقة من الملح ويمكن أن نغير هذا المقدار بناءً على رغبتنا في درجة ملوحة الزبدة.

ماء مثلج.

بعض قطع الثلج.

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طريقة إعداد الزبدة في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن خطوات نحتاجها أثناء إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل وهذه الخطوات هي: