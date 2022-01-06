تخلصي من حبوب الوجه والضهر في اسبوع بطريقة طبيعية ومنزلية وبدون ألم

تخلصي من حبوب الوجه والظهر وذلك باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية وتتوافر في المنزل بصورة دائمة، وهذا ما يجعل هذه الطرق من أكثر الطرق التي يتم تطبيقها بشكل مكثف، وكذلك بسبب فاعليتها في التخلص من الحبوب التي تظهر في الوجه كما يعاني منها بعض الأشخاص عندما تصيب الظهر وهي كذلك تعطي مظهر غير صحي وتترك مكانها آثر إذا تمت إزالتها بطرق غير صحيحة.وصفات طبيعية للتخلص من حبوب الوجه والظهر
توجد مجموعة من الخلطات الطبيعية التي يمكنها أن تقضي على حبوب الوجه والظهر المزعجة وبكل سهولة، ومن هذه الوصفات ما يلي:
- وصفة القرفة والعسل والليمون: وهي تستخدم بكثرة لأن القرفة والليمون معروف أن لهم خصائص مطهرة، كما أن العسل يعمل على ترطيب مما يعطي نتائج هائلة، حيث يتم دهنها على مكان الحبوب وتترك لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك يتم شطفها بالماء.
- استخدم شرائح الخيار: حيث يتم تقطيع الخيار وبعدها يتم تدليك الحبوب بها ويترك عصارة الخيار عليها.
- وصفة الشوفان مع العسل: يوضع الشوفان على كمية من الماء المغلي، وبعد أن يبرد يتم إضافة العسل ويوضع على أماكن الحبوب حتى يساعد في التخلص منها.
- خل التفاح: حيث يتم وضع خل التفاح على الحبوب وذلك بعد أن يتم تخفيف بالماء بمقدار 1:2، وتترك على الحبوب مدة لا تزيد عن 15 دقيقة.
- استخدام صودا الخبز: حيث يتم وضع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز، على ملعقة من الماء وتوضع على الحبوب وتترك مدة لا تزيد عن ربع ساعة كحد أقصى.
- زيت اللافندر: وذلك من خلال وضعه كمية متساوية من زيت اللافندر على الماء ثم توضع على الحبوب في الوجه والظهر، وتترك لمدة 20 دقيقة.
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تخلصي من حبوب الوجه والظهر وذلك باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية وتتوافر في المنزل بصورة دائمة، وهذا ما يجعل هذه الطرق من أكثر الطرق التي يتم تطبيقها بشكل مكثف، وكذلك بسبب فاعليتها في التخلص من الحبوب التي تظهر في الوجه كما يعاني منها بعض الأشخاص عندما تصيب الظهر وهي كذلك تعطي مظهر غير صحي وتترك مكانها آثر إذا تمت إزالتها بطرق غير صحيحة.وصفات طبيعية للتخلص من حبوب الوجه والظهر
توجد مجموعة من الخلطات الطبيعية التي يمكنها أن تقضي على حبوب الوجه والظهر المزعجة وبكل سهولة، ومن هذه الوصفات ما يلي:
- وصفة القرفة والعسل والليمون: وهي تستخدم بكثرة لأن القرفة والليمون معروف أن لهم خصائص مطهرة، كما أن العسل يعمل على ترطيب مما يعطي نتائج هائلة، حيث يتم دهنها على مكان الحبوب وتترك لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك يتم شطفها بالماء.
- استخدم شرائح الخيار: حيث يتم تقطيع الخيار وبعدها يتم تدليك الحبوب بها ويترك عصارة الخيار عليها.
- وصفة الشوفان مع العسل: يوضع الشوفان على كمية من الماء المغلي، وبعد أن يبرد يتم إضافة العسل ويوضع على أماكن الحبوب حتى يساعد في التخلص منها.
- خل التفاح: حيث يتم وضع خل التفاح على الحبوب وذلك بعد أن يتم تخفيف بالماء بمقدار 1:2، وتترك على الحبوب مدة لا تزيد عن 15 دقيقة.
- استخدام صودا الخبز: حيث يتم وضع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز، على ملعقة من الماء وتوضع على الحبوب وتترك مدة لا تزيد عن ربع ساعة كحد أقصى.
- زيت اللافندر: وذلك من خلال وضعه كمية متساوية من زيت اللافندر على الماء ثم توضع على الحبوب في الوجه والظهر، وتترك لمدة 20 دقيقة.