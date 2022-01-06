قشور الموز والنشا سيجعلك بنت 16 مهما كان عمرك بشرة بيضاء كالثلج بدون هالات سوداء أو تجاعيد

تحتاج البشرة إلى بعض الخلطات التي تساعد على تفتيح البشرة من فترة إلى أخرى بسبب تعرضها لبعض العوامل التي تؤدي إلى ظهور بعض البقع للبشرة والتجاعيد ويمكن استخدام بعض كريمات التفتيح الموجودة في الصيدلية أو بعض الفيتامينات التي عندما تناولها تعمل على تحسين إنتاج صبغة الميلانين في الجسم والتخلص من البقع الموجودة وهناك أيضا بعض المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من البقع الموجودة في البشرة وتفتيح البشرة بشكل كبير كما أن هذه المكونات لا يكون لها أي أضرار ولا تسبب أي علامات للبشرة بالعكس تساعد في تبيض البشرة والتخلص من العديد من المشاكل أو تعطيها نظارة وحيويه في خلال مدة قصيرة ‏لأنها تساعد على التخلص من علامات التقدم في العمر.

‏ خلطة تبيض البشرة بالموز والنشا

الموز من المكونات الطبيعية التي تستخدم في العديد من الخلطات والوصفات لأنه يحتوي على الألياف والمعادن المفيدة للبشرة كما انه يساعد على التخلص من البقع الموجودة في البشرة وبعض مشاكل البشرة أخرى ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاجها في خلطة النشا والموز وسنتحدث عن طريقة إعداد هذه الخلطة بالتفصيل و مكونات الخليط هي:

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ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

حبة متوسطة الحجم من البطاطس.

كوب من الماء الساخن.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

شرائح من الموز .

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة إعداد خلطة كريم الموز والنشا لتفتيح البشرة

سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها لإعداد كريم النشا والموز وهذه الخطوات هي: