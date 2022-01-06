طريقة عمل القرص الفلاحي علي أصولها هشة جداً وبطعم أيام زمان

طريقة عمل القرص الفلاحي من أكثر المخبوزات التي يفضلها الكثير من الكبار والصغار، وذلك بسبب سهولة عملها، وطعمها الذي لا يقاوم، حيث يمكن تناولها علي الأفطار مع المشروبات الساخنة، فهي من الوصفات المصرية الأصيلة، ولذلك ترغب الكثير من ربات المنزل في معرفة السر وراء عمل القرص الفلاحي وخروجها بطعم وريحة أيام زمان، وقطنية مثل القطن، وفيما يلي نستعرض معكم طريقة عمل القرص الفلاحي علي أصولها.

مكونات عمل القرص الفلاحي بطعم أيام زمان

ولكي تخرج القرص الفلاحي بطعم لا يقاوم، وبمذاق طري وهش ويستمر طعمها وشكلها لعده أيام في المنزل، لابد من احضار المكونات التالية علي النحو التالي.

كوب الا ربع ماء دافئ 185 ملي

٣ ونصف كوب دقيق 500 جرام

نصف ملعقة صغيره ملح

نصف كوب حليب دافي 125 ملي

ربع كوب و ملعقتين كبار سكر 80 جرام

ملعقه كبيره كاملة خميرة 13 جرام

ملعقة كبيرة قشطة وش اللبن 22 جرام.

ملعقتين كبار زيت 20 ملي

ملعقتين كبار سمنة 35 جرام.

خطوات عمل القرص الفلاحي علي اصولها

خطوة بخطوة نستعرض معكم طريقة تحضير القرص الفلاحي بطعم لا يقاوم علي النحو التالي.