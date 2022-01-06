طريقة عمل القرص الفلاحي علي أصولها هشة جداً وبطعم أيام زمان

طريقة عمل القرص الفلاحي من أكثر المخبوزات التي يفضلها الكثير من الكبار والصغار، وذلك بسبب سهولة عملها، وطعمها الذي لا يقاوم، حيث يمكن تناولها علي الأفطار مع المشروبات الساخنة، فهي من الوصفات المصرية الأصيلة، ولذلك ترغب الكثير من ربات المنزل في معرفة السر وراء عمل القرص الفلاحي وخروجها بطعم وريحة أيام زمان، وقطنية مثل القطن، وفيما يلي نستعرض معكم طريقة عمل القرص الفلاحي علي أصولها.مكونات عمل القرص الفلاحي بطعم أيام زمان
ولكي تخرج القرص الفلاحي بطعم لا يقاوم، وبمذاق طري وهش ويستمر طعمها وشكلها لعده أيام في المنزل، لابد من احضار المكونات التالية علي النحو التالي.
- كوب الا ربع ماء دافئ 185 ملي
- ٣ ونصف كوب دقيق 500 جرام
- نصف ملعقة صغيره ملح
- نصف كوب حليب دافي 125 ملي
- ربع كوب و ملعقتين كبار سكر 80 جرام
- ملعقه كبيره كاملة خميرة 13 جرام
- ملعقة كبيرة قشطة وش اللبن 22 جرام.
- ملعقتين كبار زيت 20 ملي
- ملعقتين كبار سمنة 35 جرام.
خطوة بخطوة نستعرض معكم طريقة تحضير القرص الفلاحي بطعم لا يقاوم علي النحو التالي.
- في البداية يتم وضع الماء الدافئ والسكر في وعاء عميق مع التقليب حتي ذوبان السكر.
- يتم إضافة الخميرة الفورية ونقلب ونتركها دقيقة.
- ثم يتم وضع الدقيق والملح ويتم التقليب.
- يتم وضع في وعاء آخر الحليب مع الخل، ونقلب ونتركه لكي يتم تحويله إلي رايب.
- يتم إضافة الحليب إلي خليط الدقيق واحدة تلو الأخري مع الاستمرار في التقليب.
- ثم يتم إضافة الزيت النباتي والسمن البلدي وقشطة وش اللبن، مع التقليب حتي تصبح عجينة متماسكة.
- نترك العجينة لتخمر حتي 45 دقيقة.
- بعد التخمير يتم تقسيم العجينة إلي كرات متساوية الحجم “الكمية تعمل 16 قرصة”.
- في صينية واسعة نقوم بوضع كرات العجينة ونقوم بفردها بشكل متساوً، ونتركها لتخمر ساعة كاملة.
- وفي الفرن بدرجة حرارة 200 درجة مئوية يتم وضع الصينية لمدة 15 دقيقة.
- نقوم بإخراجها بعد أن تصبح لونها ذهبي.
- وفي النهاية بالهناء والشفاء، يتم تناولها بجانب المشروبات الساخنة المحببة سواء الشاي أوالقهوة.
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طريقة عمل القرص الفلاحي من أكثر المخبوزات التي يفضلها الكثير من الكبار والصغار، وذلك بسبب سهولة عملها، وطعمها الذي لا يقاوم، حيث يمكن تناولها علي الأفطار مع المشروبات الساخنة، فهي من الوصفات المصرية الأصيلة، ولذلك ترغب الكثير من ربات المنزل في معرفة السر وراء عمل القرص الفلاحي وخروجها بطعم وريحة أيام زمان، وقطنية مثل القطن، وفيما يلي نستعرض معكم طريقة عمل القرص الفلاحي علي أصولها.مكونات عمل القرص الفلاحي بطعم أيام زمان
ولكي تخرج القرص الفلاحي بطعم لا يقاوم، وبمذاق طري وهش ويستمر طعمها وشكلها لعده أيام في المنزل، لابد من احضار المكونات التالية علي النحو التالي.
- كوب الا ربع ماء دافئ 185 ملي
- ٣ ونصف كوب دقيق 500 جرام
- نصف ملعقة صغيره ملح
- نصف كوب حليب دافي 125 ملي
- ربع كوب و ملعقتين كبار سكر 80 جرام
- ملعقه كبيره كاملة خميرة 13 جرام
- ملعقة كبيرة قشطة وش اللبن 22 جرام.
- ملعقتين كبار زيت 20 ملي
- ملعقتين كبار سمنة 35 جرام.
خطوة بخطوة نستعرض معكم طريقة تحضير القرص الفلاحي بطعم لا يقاوم علي النحو التالي.
- في البداية يتم وضع الماء الدافئ والسكر في وعاء عميق مع التقليب حتي ذوبان السكر.
- يتم إضافة الخميرة الفورية ونقلب ونتركها دقيقة.
- ثم يتم وضع الدقيق والملح ويتم التقليب.
- يتم وضع في وعاء آخر الحليب مع الخل، ونقلب ونتركه لكي يتم تحويله إلي رايب.
- يتم إضافة الحليب إلي خليط الدقيق واحدة تلو الأخري مع الاستمرار في التقليب.
- ثم يتم إضافة الزيت النباتي والسمن البلدي وقشطة وش اللبن، مع التقليب حتي تصبح عجينة متماسكة.
- نترك العجينة لتخمر حتي 45 دقيقة.
- بعد التخمير يتم تقسيم العجينة إلي كرات متساوية الحجم “الكمية تعمل 16 قرصة”.
- في صينية واسعة نقوم بوضع كرات العجينة ونقوم بفردها بشكل متساوً، ونتركها لتخمر ساعة كاملة.
- وفي الفرن بدرجة حرارة 200 درجة مئوية يتم وضع الصينية لمدة 15 دقيقة.
- نقوم بإخراجها بعد أن تصبح لونها ذهبي.
- وفي النهاية بالهناء والشفاء، يتم تناولها بجانب المشروبات الساخنة المحببة سواء الشاي أوالقهوة.