وصفات جديدة لعمل حشوات السمبوسة وطريقة عمل عجينة السمبوسك في البيت

وصفات جديدة لعمل حشوة السمبوسة وتحضير عجينة السمبوسك في البيت في خطوات سهلة وبسيطة وسريعة ومكونات متوفرة فكل منزل، تعد السمبوسك أو كما يطلق عليها الكثير أسم سمبوسة فهي تعد من أشهر أنواع المقبلات في مصر والوطن العربي وأيضا حول جميع أنحاء العالم، فتتميز السموسبك بطعمها اللذيذ وذلك يرجع لعجينتها المميزة الخفيفة التي تضيف أليها ذلك الطعم المحبب لدي الجميع، لذلك يحب الجميع صغار وكبار تناول السمبوسة بجميه

السمبوسة

هناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكننا بها عمل حشوات السمبوسك فيمكننا أن نقوم بحشوها بالخضروات أو أي نوع من أنواع الجبن أو نقوم بحشوها بالدجاج أو اللحم، لذلك سوف نتعلم بعض الوصفات الجديدة لحشو السمبوسة.

طريقة عمل السمبوسة باللحمة

نحضر نصف كيلو من اللحم المفروم ونضعه في مقلاه علي نار متوسطة الحرارة ونقوم بتشويح اللحم مع وضع كل من الملح والفلفل.

نضيف الي اللحم بصلة كبيرة الحجم وتكون مبشوره ناعما مع أضافه جزرتين كبار الحجم ومبشورين.

ثم نقوم بعد ذلك بتقليب المكونات مع بعضهم لمدة 3 دقائق حتي ينضج اللحم.

نضع اللحم بعد ذلك في وعاء ثم نحضر عجينة السمبوسك ونفردها ثم نضع القليل من الحشو ونقوم بلفها ثم نقليها في الزيت.

اولا نحضر وعاء عميق ونضع فيه كوبين من الدقيق مع ملعقة صغيرة من الملح مع خمس ملاعق كبيرة من الزيت.

نقوم بعد ذلك بتقليب المكونات مع بعضها البعض جيدا ثم نضيف إليها نصف كوب من الماء الدافئ بالتدريج الي المكونات.

قومي بتقليب المكونات وعجنهم مع بعضها البعض لمدة عشرة دقائق حتي تصبح العجينة لينه ومتماسكة ثم نقوم بتغطيتها بعد ذلك.

نتركها هكذا لمدة نصف ساعه ثم نحضر العجينة ثم نقوم بتقسيم العجينة وفردها بشكل طويل ثم نقوم بوضع الحشوة فيه.

نحضر اولا وعاء ونضع فيه كوب من الفلفل الأخضر المفروم ناعما مع كوب أخر من الزيتون الأسود المفروم ناعما أيضا.

نضع في الوعاء أيضا نصف كوب من الفلفل الأحمر الحار المفروم ناعما ونضع كوبين من الجبنة الشيدر المبشورة.

نقوم بعد ذلك بتقليب المكونات مع بعضها البعض حتي يتجانسون تماما ثم نحضر السمبوسة ونقوم بفردها.

نأخذ بعد ذلك القليل من حشوة الجبنه ونضعها علي طريف العجينة ثم نقوم بلفها علي هيئة مثلث ونقوم بعد ذلك بقليها.

طريقة عمل عجينة السمبوسكطريقة عمل السمبوسة بالجبنة