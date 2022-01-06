طريقة عمل الكسكسي في الكبة بالمنزل من غير غربال ولا تعب

سوف نقدم لكم طريقة عمل الكسكسي في الكبة بطريقة سهلة جدا كانت الطريقة الأولي متعبة جدا و لا تقدر ربه المنزل على تحضير الكسكسي كما انه يحتاج لوقت وخطوات كثيرة وطويلة مما جعل البعض أن يستسهل شراءه جاهزا الكسكسي عبارة عن حبيبة صغيرة من الدقيق تجهز بطريقة معينة يقدم ساخن أما حلو مرشوش عليه السكر البودرة وبعض المكسرات أو اللبن المحلى بالسكر أو حادق يمكن تناوله كوجبة أساسية مع الخضروات والشوربه واللحم أو البصل المكرمل بالإضافة إلى أن الكسكسي من المأكولات المميزة التي تتميز بمذاق وطعم مشهي لذلك قمنا بأعداد المكونات التي سوف نستعرضها لكم لأهم خطوات عمل الكسكسي بالتفصيل.

طريقة عمل الكسكسي و مكوناتها

للحصول على طبق كسكسي شهي ولذيذ يجب تحضير المكونات التي تتمثل في الأتي:

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب كبير من الماء للعجن.

زبدة أو سمنة بلدي.

مقدار نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الملح.

نحضر طبق كبير وعميق ونظيف ثم نضع فيه الدقيق بعد نخله لكي نتخلص من الكتل والشوائب الموجودة فيه. ثم نقوم برش الماء و بأصابع اليد نقلب و نحرك الدقيق حتى يمتزج جيدا مع الماء. وبعد نبدأ في عملية فرك الدقيق باليدين ونستمر في هذه الحركة عدة مرات حتي تنتهي كمية الماء تماما. ثم نقوم بضرب خليط الدقيق في الكبة الكهربائية ضربة واحدة أو اثنين ثم نفرغ الخليط من الكبة في قماش شاش كبير ونربط الخليط بالشاش جيدا. نحضر قدر ويملا ثلاثة أربعة بالماء ونضع فوقه مصفاة ثم يرفع على النار حتى يغلي و يخرج البخار من المصفاة ثم نضع فيها خليط الكسكسي الموجود في الشاش. يترك الكسكسي لكي ينضج على البخار لمدة نصف ساعة ثم يرفع من على النار ونضعه في طبق كبير ويترك حتى يهدا قليلا. ثم نعود ونفرك الكسكسي باليدين مرة اخرى و نقوم برش نصف كوب اللبن ونصف كوب ماء وملعقة ملح صغيرة. ونعود لضربه في الكبة مرة اخرى ونضعه في الشاش ويترك على النار ربع ساعة ثم يرفع من عليها.

طريقة تحضير الكسكسي في الكبة

نسكب الكسكسي من الشاش في طبق ونضع عليه قطعة الزبدة أو السمنة ونفرق وهو ساخن ويقدم مع الشوربه وبالهناء والشفاء.