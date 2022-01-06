أسهل طريقة لتحضير لقمة القاضي او الزلابية مثل الجاهزة هشة ومقرمشة

لقمة القاضي أو الزلابية تعد هذه الحلوى من أخف الحلويات التي يمكن تناولها لهذا يتناولها الجميع الكبير والصغير وهذا لأنها خفيفة وطعمها مميز جداً ومختلف عن الحلويات الأخرى، كما أنها تعد من الحلويات الاقتصادية التي لا تحتاج إلى بيض أو زبدة لهذا يمكنك تحضيرها في جميع الأوقات لأن مكوناتها دائما متوفرة في المنازل، ولكن هناك بعض السيدات التي يتساءلون عن سر قرمشة لقمة القاضي الجاهزة وسنقدم لكم كافة أسرار تحضيرها.مقادير لقمة القاضي
لن تجدي ابسط من تحضير لقمة القاضي حلوى سريعة وخفيفة واقتصادية، كما أنها لا تحتاج بيض أو زبدة لهذا فهي سهلة جدًا وطعمها مميز، مكوناتها هي:
- 2 كوب من الدقيق.
- 3 معالق صغيرة من النشا.
- معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- رشة من الملح.
- معلقة كبيرة من الحليب البودر.
- رشة من الفانيليا.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
مقادير الشربات
- 2 كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير ليمون.
سنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير لقمة القاضي أو الزلابية المقرمشة من المنزل مثل الجاهزة تمامًا، وطريقة تحضيرها هي:
- أولاً لكى تحصلين على لقمة القاضي مقرمشة لابد،من وضعها فى شربات بارد وثقيل.
- لذلك لابد من تحضيره أولاً نقوم بوضع السكر مع الماء في وعاء على النار حتى يغلى الشربات نقوم بإضافة عصير الليمون نتركه يغلى غلوتين ثم نرفعه من على النار.
- نأتي بعد ذلك ببوله ونضيف بداخلها كافة المكونات الجافة من الدقيق والخميرة و السكر و الفانيليا و الملح و الحليب البودرة والنشا.
- نخلط هذه المكونات جيداً بالتدريج نقوم بإضافة الماء على الخليط مع التقليب المستمر.
- ستلاحظين أن العجينة أصبحت لينة وطرية هذا هو المطلوب.
- نتركها حتى تختمر لمدة نصف ساعة في مكان دافئ.
- بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على نار متوسطة مع إضافة الزيت النباتي.
- ثم نقوم بتشكيل لقمة القاضي أو الزلابية.
- نقوم بوضع بوله صغيره بها زيت نضع الملعقة في الزيت البارد لكي لا تلتصق في العجينة ثم نشكل لقمة القاضي.
- ونضعها في الزيت الساخن وعندما بدأت أن تأخذ اللون الذهبي.
- قم باستخراجها من الزيت ووضعها في .الشربات البارد الثقيل ونقلبها في الشربات جيدًا.
- نخرجها بعد ذلك في مصفاه لكى تتخلص من الشربات الزائد ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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لقمة القاضي أو الزلابية تعد هذه الحلوى من أخف الحلويات التي يمكن تناولها لهذا يتناولها الجميع الكبير والصغير وهذا لأنها خفيفة وطعمها مميز جداً ومختلف عن الحلويات الأخرى، كما أنها تعد من الحلويات الاقتصادية التي لا تحتاج إلى بيض أو زبدة لهذا يمكنك تحضيرها في جميع الأوقات لأن مكوناتها دائما متوفرة في المنازل، ولكن هناك بعض السيدات التي يتساءلون عن سر قرمشة لقمة القاضي الجاهزة وسنقدم لكم كافة أسرار تحضيرها.مقادير لقمة القاضي
لن تجدي ابسط من تحضير لقمة القاضي حلوى سريعة وخفيفة واقتصادية، كما أنها لا تحتاج بيض أو زبدة لهذا فهي سهلة جدًا وطعمها مميز، مكوناتها هي:
- 2 كوب من الدقيق.
- 3 معالق صغيرة من النشا.
- معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- رشة من الملح.
- معلقة كبيرة من الحليب البودر.
- رشة من الفانيليا.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
مقادير الشربات
- 2 كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير ليمون.
سنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير لقمة القاضي أو الزلابية المقرمشة من المنزل مثل الجاهزة تمامًا، وطريقة تحضيرها هي:
- أولاً لكى تحصلين على لقمة القاضي مقرمشة لابد،من وضعها فى شربات بارد وثقيل.
- لذلك لابد من تحضيره أولاً نقوم بوضع السكر مع الماء في وعاء على النار حتى يغلى الشربات نقوم بإضافة عصير الليمون نتركه يغلى غلوتين ثم نرفعه من على النار.
- نأتي بعد ذلك ببوله ونضيف بداخلها كافة المكونات الجافة من الدقيق والخميرة و السكر و الفانيليا و الملح و الحليب البودرة والنشا.
- نخلط هذه المكونات جيداً بالتدريج نقوم بإضافة الماء على الخليط مع التقليب المستمر.
- ستلاحظين أن العجينة أصبحت لينة وطرية هذا هو المطلوب.
- نتركها حتى تختمر لمدة نصف ساعة في مكان دافئ.
- بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على نار متوسطة مع إضافة الزيت النباتي.
- ثم نقوم بتشكيل لقمة القاضي أو الزلابية.
- نقوم بوضع بوله صغيره بها زيت نضع الملعقة في الزيت البارد لكي لا تلتصق في العجينة ثم نشكل لقمة القاضي.
- ونضعها في الزيت الساخن وعندما بدأت أن تأخذ اللون الذهبي.
- قم باستخراجها من الزيت ووضعها في .الشربات البارد الثقيل ونقلبها في الشربات جيدًا.
- نخرجها بعد ذلك في مصفاه لكى تتخلص من الشربات الزائد ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.