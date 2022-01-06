أسهل طريقة لتحضير لقمة القاضي او الزلابية مثل الجاهزة هشة ومقرمشة

لقمة القاضي أو الزلابية تعد هذه الحلوى من أخف الحلويات التي يمكن تناولها لهذا يتناولها الجميع الكبير والصغير وهذا لأنها خفيفة وطعمها مميز جداً ومختلف عن الحلويات الأخرى، كما أنها تعد من الحلويات الاقتصادية التي لا تحتاج إلى بيض أو زبدة لهذا يمكنك تحضيرها في جميع الأوقات لأن مكوناتها دائما متوفرة في المنازل، ولكن هناك بعض السيدات التي يتساءلون عن سر قرمشة لقمة القاضي الجاهزة وسنقدم لكم كافة أسرار تحضيرها.

لن تجدي ابسط من تحضير لقمة القاضي حلوى سريعة وخفيفة واقتصادية، كما أنها لا تحتاج بيض أو زبدة لهذا فهي سهلة جدًا وطعمها مميز، مكوناتها هي:

2 كوب من الدقيق.

3 معالق صغيرة من النشا.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

معلقة كبيرة من الحليب البودر.

رشة من الفانيليا.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

مقادير الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمون.

سنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير لقمة القاضي أو الزلابية المقرمشة من المنزل مثل الجاهزة تمامًا، وطريقة تحضيرها هي: