طريقة تحضير كفتة الجمبري المشوي طريقة كفتة الجمبري بالأرز كفتة الجمبري الإسكندراني

كفتة الجمبري تعتبر من أشهر الوجبات والأكلات في الإسكندرية ويتم تقديمها في محافظة بورسعيد أيضا ، يتم إعدادها بالجمبري والثوم والعديد من المكونات المتاحة بالمنزل يمكن إعدادها خلال دقائق مع أشهر أنواع السمك والسي فود حيث يحتوي الجمبري علي نسبة عالية من الفسفور الذي عطي الجسم طاقة ، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل كفتة الجمبري الإسكندراني .

كفتة الجمبري

يتم إعدادها من خلال تحضير المكونات التالية :

نصف كيلو من الجمبري

فص من الثوم مبشور

بيضة

كزبرة خضراء

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من بهارات الكاري

ملعقة كبيرة من الليمون

فلفل اخضر مقطع قطع صغيرة

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور ناعم .

ومن خلال هذه المكونات سنقدم طريقة عمل كفتة الجمبري المشوية

طريقة تحضير كفتة الجمبري

قومي بوضع الجمبري في إناء كبير ومع الفلفل الأخضر ومعه البيض والفلفل والليمون والزنجبيل والبهارات ثم قومي بوضع الخليط وقومي بالتقليب حتي يتم التجانس جيدا ، ثم قومي بإحضار أسياخ الشوي وضعي بها الجمبري بالتساوي مع ترك مسافة بين كل واحدة وأخري

طريقة كفتة الجمبري بالأرز المطحون

قومي بتحضير المكونات التالية :

نصف كيلو من الجمبري المقشر

3 ملاعق كبيرة من الأرز المطحون ناعما

ربع كوب من الشبت المفروم ناعم

ملعقة كبيرة من الفلفل الأخضر

بصلة كبيرة مفرومة ناعما

2 من فصوص الثوم المفروم

بيضة

كوب ونصف من الزيت

قومي بوضع المكونات معا في إناء كبير ثم قومي بخلطهم معا حتي يتم التجانس بينهم ، ثم قومي بعمل أصابع صغيرة من الخليط المتجانس معا بالتساوي ، ثم قومي بوضع إناء به كوب ونصف من الزيت علي نار متوسطة الحرارة وعندما تسخن قومي بوضع أصابع الجمبري بها حتي يتحول لونها إلي اللون الذهبي واخرجيها علي طبق التقديم بعد وضع المناديل بها حتي يتم التخلص من الزيت الزيادة بها ، يمكن تقدميها مع الأرز بعد عمل أرز الصيادية وذلك من خلال إحضار أناء به ملعقتين كبيرتين من الزيت وضعي ألأارز عليها وكوب ونصف من الماء ثم انتظري ليتم الغليان ثم قومي بتغطيتها وقومي بتهدئة النار عليها حتي يتم التسوية جيدا .