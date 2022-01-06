ما هو أرز الخميرة الأحمر وأهم فوائده وأضراره

أرز الخميرة الأحمر هل هو مفيد أم ضار، أرز الخميرة الأحمر هو أرز عادي يتم تخميرة بطرق معينة ليحصل على لونه الأحمر، وهو أرز صيني في الأساس لكنه انتشر مؤخرًا في كثير من دول العالم بسبب فوائده الصحية المزعومة لكن هل هذه الفوائد حقيقة أم لا هذا ما سنعرفه في السطور التالية.

ما هو أرز الخميرة الأحمر

يسمى هذا الأرز في الصين باسم أرزكوجي، ويتمزراعة أرز كوجي في نوع من الفطر يسمى ربر موناسوس Monascus purpureus، وبسبب تلك الخميرة فإن الأرز يحتوي على مركب يسمى موناكلين ك، وهذا المركب له فوائد معروفي في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

ولذلك فإن أرز الخميرة يستخدم لتقليل الكوليسترول في الدم.

يحسن صحة القلب

فوائد أرزالخميرة الأحمر

أثبتت بعض الأبحاث أنيشيع استخدام أرز الخميرة الحمراء كعلاج طبيعي يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب، كما أن له آثار جانبية أقل من الأدوية الموصوفة المستخدمة لعلاج ارتفاع الكوليسترول.

يقلل الالتهاب

إن الالتهاب ينتج من استجابة مناعية داخل الجسم، ولكن استمرار الالتهاب داخل الجسم يمكن أن يسبب عدة أمراض أخرى منها مرض السرطان والسكري، ويعد استخدام أرز الخميرة الأحمر مفيد لتقليل الالتهابات داخل الجسم، وبالتالي يقلل من احتمالات الإصابة بالأمراض الأخرى.

ومع ذلك تحتاج تلك الفوائد لإجراء مزيد من الدراسات لتحديد كيف يمكن أن يؤثر أرز الخميرة الحمراء على مرض السرطان.

يساعد في تحسين صحة العظام

وجدت بعض الأبحاث أن تناول أرز الخميرة الأحمر يمكن أن يساعد في تحسين كثافة العظام، وهذا يقلل من احتمالات الإصابة بهشاشة العظام.

أضرار أرز الخميرة الأحمر

تباع مكملات أرز الخميرة الأحمر بشكل كبير مؤخرًا، ومع ذلك فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعتبر تلك المكملات من الدواء وليس مكملات غذائية، لأنها تحتوي على العنصر النشط monacolin K.

وهو نفس العنصر النشط في أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول، لذلك لا يجب تناول تلك المكملات دون وصفة طبية لأنها قد تسبب مخاطر صحية، ومن تلك المخاط أنها يمكن أن ترفع من إنزيمات الكبد والعضلات.