ناجتس الدجاج المقرمش بطعم ألذ من الجاهز مع طريقة تحضير صحية بدون قلي!

طريقة عمل ناجتس الدجاج، الدجاج له اكثر من طريقه لإعداده وهو أهم الأنواع التي تدخل في الوجبات الأساسية، ووجبة ناجتس الدجاج من ألذ واشهي الوجبات التي يمكن أن تقديمها لأسرتك وهي وجبة سريعة عبارة عن قطع لحم من الدجاج مبهرة ومقلي في الزيت، وتكون ذو طعم مقرمش ولا تحتاج إلى مدة طويلة للطهي وفيما يلي نعرض لكم طريقه عملها في المنزل بمكونات متوفرة في كل مطبخ وبخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل ناجتس الدجاج

المكونات:

اربع قطع دجاج خالي من الجلد.

فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقه فلفل اسود.

صفار بيضة.

بصلة صغيرة مقطعة إلى أرباع.

ملعقتان كبيرتان بقسماط.

مكونات التغطية:

كوب بقسماط.

زيت نباتي للقلي.

ربع ملعقه ملح.

رشة فلفل اسود.

بيضة.

يتم فرم قطع الدجاج مع فص الثوم وربع ملعقة فلفل اسود وصفار البيضة والبصلة وملعقتين البقسماط والملح بواسطه مفرمة اللحمة.

قومي بفرد الدجاج المفروم على صينية بها ورقة زبدة، ثم ضعي ورقة زبدة أخري على الدجاج وضعيه في الثلاجة حتى يتماسك.

قومي بتشكيل لحم الدجاج المفروم إلى الأشكال إلي ترغبي بها، ويمكنك استخدام قطاعة البسكويت لكي تحصلي على أشكال جذابة وجميلة.

احضري وعاء كبير واخطلي فيه البيضة مع رشه الفلفل الأسود مع الملح، وضعي البقسماط في طبق آخر.

ضعي قطع الدجاج في البيض ثم ضعيه مرة أخرى في البقسماط.

ويتم رصه فى صينية ويوضع فى الفرن حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي.

خطوات تحضير ناجتس الدجاج

أو يمكن عمله بهذه الطريقة:

يتم وضع كمية وفيرة من الزيت في مقلاة عميقة على النار حتي يصبح ساخن.

ضعي قطع الدجاج في الزيت الساخن وقلبيها حتي تصبح بالون الذهبي.

يفضل وضع ناجتس الدجاج على ورق المناديل لكي تتخلص من الزيت.

يمكنك تقديم ناجتس الدجاج مع الخبز وشرائح الطماطم والخس والزيتون.

يمكن تقديمها أيضا مع المكرونه الساخنة والكاتشب.

يمكن تزيين طبق الناجتس ببعض أوراق البقدونس الخضراء، وتقدم مع السلطات المختلفة سواء كانت سلطة الطحينة أو السلطة الخضراء.

يراعى تقديم الناجتس وهو ساخن ليعطى مذاق شهي ولذيذ.

وبهذا نكون قد انتهينا من طريقة عمل ناجتس الدجاج في البيت بدلاً من شرائه من الخارج.