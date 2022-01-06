طريقة البيتي فور بكل أسراره زي الجاهز بأسهل طريقة وأقل مكونات

البيتي فور من الحلوى اللذيذة التي نستمتع بها وبمذاقها الشهي الرائع ويمكن تحضيره باشكال متنوعة، يعتبر البيتي فور من أصناف الحلويات التي تتسم بسهولة تحضيرها، وهو يرتبط بمظاهر البهجة والأفراح والعزومات، حيث في أغلب الأوقات يتم تقديم البيتي فور في المناسبات والأعياد، وسوف نقدم في هذا المقال طريقة تحضير البيتي فور البيتي بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت.

مكونات عمل البيتي فور:

نصف كوب من سكر ناعم.

كوبان من الدقيق

نصف كوب من الزيت أو الزبدة.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيكنج باودر.

مربى للتزيين.

نقوم نخلط البيض مع كل من الزبدة والسكر والفانيليا جيداً.

نخلط الدقيق مع البيكنج باودر ونضيفه لخليط البيض.

ونخلطهم بشكل جيد إلى أن نحصل على عجينة ذات قوام طري.

نضع العجينة في الثلاجة مدة 30 دقيقة حتى ترتاح.

نشكل قطع البيتي فور إلى أشكال بحسب الرغبة بكيس الحلويات ونضعها في صينية نها ورقة زبدة.

وندخلها إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج.

وبعد خروج البيتي فور نتركه يبرد تماماً ونقوم نلصق حبتين البيتي فور بالمربى.

نصف كوب من الزبدة.

كوبان من الدقيق.

ملح.

بيضتان.

كوبان من السكر البودرة.

فانيليا.

ثلاث معالق من الكاكاو.

بيكنج باودر.

نذوب الزبدة ونضعها في وعاء ونضيف الدقيق والبيض لها ونخفق المكونات جيداً.

ثم نضيف الفانيليا والملح والبيكنج بودر والسكر والكاكاو ونقوم نخلط المكونات حتى تتجانس معاً وتكوين عجينة ذات قوام لين.

نضع العجينة في الثلاجة مدة 30 دقيقة حتى ترتاح.

نضع عجينة البيتي فور في كيس الحلويات ونقوم نتشكيلها ونرص في صينية بها ورق زبدة وندخلها الفرن.

وبعد أن ينضج نتركه حتي يبرد تماماً ونقوم بلصقة بالمربي.

كوبان من الدقيق.

كوب من السمن.

فانيليا.

بيكنج بودر.

نصف كوب سكر البودرة.

بيضة.

نقوم نخفق السمنة جيداً وهي بدرجة حرارة الغرفة ثم نضيف سكر البودرة والبيضة ثم البيكنج بودر والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

نضيف الدقيق إلى المكونات ونعجنها جيداً ثم نشكلها حسب الرغبة.

ونرص البيتي فور بعد تشكيله في الصينية وندخلها الفرن حتى تنضج ثم نتركها لتبرد ونلصقها بالمربى.

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