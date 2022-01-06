طريقة عبقرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتقشري 7 كيلو في دقائق بدون تعب

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ من الممكن أن نقوم به عبر عدد من الطرق ومن أهمها الطرق التي من الممكن أن تتم بدون الحاجة لأي آلات أو سكاكين حيث تعتبر الوصفات المختلفة من المأكولات المصرية وبالتحديد معظم وصفات الطهي الشرقي تكون في حاجة إلى إدخال مكون الثوم كي يصبح طعم ومذاق الوصفة أفضل، ومن خلال الآتي من السطور القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص الطرق الصحيحة والتي من الممكن أن يتم التقشير للثوم عن طريقها وبمنتهى السهولة.

من الممكن أن نقوم بتلك المهمة وفي أقل وقت ممكن حيث تعتبر وصفة من أي أكلة من الأكلات الشرقية.

والتي تكون بحاجة للثوم قد يتعطل عملها أو يتم إهجار وقت إنجازها إذا ما توقفت خطوات طهيها عند خطوة التقشير للثوم.

والتي من الممكن أن يتم إنجازها وفي أسرع وقت ومن خلال خطوات بسيطة وبعدة طرق مختلفة ومن خلال ما يلي نقدم أفضل الطرق

التي من الممكن أن يتم بها التقشير السريع جدا للثوم للحصول على فصوص الثوم جاهزة للفرم أو التقطيع والدخول بأي وصفة من وصفات الطعام والمطلوب فيها فصوص الثوم.

الماء يساعد في التخلص من القشور لفصوص الثوم وبشكل سريع وتعتبر تلك الطريقة من أفض الطرق .

التي من الممكن أن تساعد في التخلص السريع من القشر للثوم وذلك من خلال أن نقوم بنقع الثوم بكمية من المياه الساخنة مدة لا تكون طويلة فقط خمي دقائق كافيين للحصول على الثوم مقشر سريعا.

كما أن الماء البارد أيضا يوفي بالغرض فنقع الثوم به يساعد أيضا في تخليص فصوص الثوم سريعا من القشر ليبدأ استعمالها على الفور.

كيس التفريز العادي المستعمل في حفظ الأطعمة والمأكولات وتعبئته بالفريزر.

ومن الممكن أن نقوم بالتقشير لفصوص الثوم من خلال فصل الثوم عن بعضه وتعبئته بداخل الكيس.

وعلى سطح مستوي يتم الطرق الخفيف على الكيس المحتوي على ثمار الثوم ونجد أن القشور تنفصل وتنزلق بسهولة من فوق فصوص الثوم.

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