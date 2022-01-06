فطيرة عجينة بطاطس فطيرة المقلاة الشهية بحشوات مختلفة بدون فرن، الفطائر من أشهى المأكولات التي تقدم في الوطن العربي فهو خفيف مورق سهل تحضير، عجينة الفطائر غالبا ما تكون جافة بعد تسوية خاصة في منزل ويرجع ذلك إلى اختلاف مكونات وعدم استخدام مقادير المضبوطة لعمل الفطير، ولكن عند إضافة البطاطس المهروسة إلى عجينة تكون عجينة طرية وهشة للغاية وتحشو بالخضار مع دجاج أو باللحم مع برش جبن وتحضر فطيرة بعجينة بطاطس في مقلاه من دون الحاجة إلى أن تنضج في الفرن، وتكون جاهزة في أقل من نصف ساعة، وتلك الفطيرة محببة لدى الكبار والصغار ويمكن تناولها في الغداء أو على العشاء كوجبة خفيفة رائعة، فتابعوا معنا طريقة فطيرة بعجينة بطاطس بأكثر من حشو.

نحتاج إلى 90 جرام دقيق مخبوزات. كوب من حليب حوالي 55 جرام. 10 جرام زبدة طرية ملعقة كبيرة. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ثمرة بطاطس مسلوقة واحدة. عدد 2 ملعقة كبيرة من المايونيز. كوب جبن موتزاريلا.

نخلط الدقيق مع حليب وزبدة طرية ورشة الملح وتعجن مكونات حتى يتجانس مزيج مع بعضها وتعجن جيدا وتترك لمدة ساعة تختمر وتغطى حتى لا تجف.

ثم تسلق البطاطس وتهرس يمكنك زيادة بطاطس لو احتجت لذلك بواحدة أخرى مهروسة، ويضاف عليها المايونيز وتقلب بطاطس المهروسة معه.

ثم تفرد العجينة في صينية مدهونة بالزيت وتوضع عليها طبقة من جبن موتزاريلا وعليها طبقة أخرى من البطاطس مع المايونيز.

ثم طبقة أخرى من جبن موتزاريلا وعليها طبقة أخرى من بطاطس مهروسة وآخر طبقة نضيف العجين بعد فردة على طاولة نظيفة.

تغطى طبقات بطاطس مهروسة على طبقات من موتزاريلا وتغطى طبقة من عجينة، وتمسح على سطح بمسحة من زبدة طرية.

تترك العجينة وتغطى لمدة نصف ساعة ترتاح حتى تختمر ويسخن الفرن على درجة حرارة عالية حوالي 180 درجة.

ثم تدخل صينية فطيرة بطاطس في الفرن الساخن على الرف الأوسط، وتأخذ الفطيرة حوالي نصف ساعة حتى تنضج.

كما يمكن تزيين وجه فطيرة بطاطس بعد دهنها بالقليل من حبة البركة والقليل من السمسم، وتقدم ساخنة فطيرة طبقات بطعم رائع.

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