طريقة عمل محشي الفلفل بالتتبيلة السرية وخلطة الأرز الشهية بطعم خطير هيعجبكم

تعتبر الشطة من افضل الخضراوات الني تم الجسم بالكثير من الفوائد لاحتوائه عل الكثير من الفيتامينات والأملاح والعديد من العناصر الغذائية، وكذلك غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من مرض السرطان ويدخل الفلفل في تحضير العديد من الأطباق اللذيذة وعلى رأس هذه الأطباق طبق المحشي، ويعتبر من أشهي انواع المحشي ويفضل تناوله الكثير من الأشخاص لذلك سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة تحضيره بسهولة وبساطة.

مقدار كيلو من الفلفل الأخضر أو الفلفل الملون مفرغة ومنزوعة الرأس مع مراعاة الاحتفاظ بهذه الرؤوس على جنب.

حبتين من البصل المتوسط الحجم ويتم فرمه.

عدد أربعة فصوص مفرومة من الثوم.

ملعقتان صغيرتان من البابريكا.

ملعقتان صغيرتان من الكمون المطحون.

كوبان من الأرز المغسول جيداً والمنقوع لمدة ربع ساعة.

كوبان من مرق الدجاج.

نصف كيلوجرام من اللحم المفروم.

عدد ست حبات من الطماطم المقشرة والمفرومة فرماً ناعماً.

عدد أربع ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

مقدار نصف كوب من البقدونس المفروم.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

عدد ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

نقوم بوضع البصل المفروم في وعاء ثم يرفع على نار متوسطة ويشوح بالزيت إلى أن يذبل، وبعد ذلك ننزل بالثوم، والكمون وكذلك البابريكا وتقلب المكونات جيداً وتترك على النار لبعض الوقت.

ثم نضع الأرز علي المكونات السابق إعدادها وبعد ذلك نضيف إليه مرقة الدجاج ونقوم بتغطية القدر لمدة عشر دقائق ويترك الأرز إلى أن يتشرب مقدار المرق ثم نهدي النار عليه ويترك الوعاء على النار لمدة عشر دقائق أخرى.

نضع مقدار من زيت الزيتون في طاسة ونضعها على النار وننزل بكمية اللحمة المفرومة ونشوحها حتى تنضج ثم نضيف كلاً من الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم ثم تخلط المكونات جيداً مع بعض.

وبعد ذلك نضيف مقدار الأرز إلى الخليط وتمزج المكونات ثم نضع الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة ثم نحشي حبات الفلفل المفرغة نضع في كل حبه من الفلفل مقدار مناسب من خليط الأرز واللحم، ثم نضع على كل حبة الرأس المنزوع منها بعد ذلك ترص حبات الفلفل المحشي وتوزع على الوجه قليل من زيت الزيتون وتوضع في الفرن على حرارة مئة وثمانين درجة لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة إلى أن تحمر حبات الفلفل.

وبعد التأكد من نضج حبات الفلفل المحشي يتم إخراجها من الفرن وتقدم في اطباق التقديم وتأكل ساخنه بالصحة والراحة.

مكونات عمل الشطة محشيطريقة التحضير