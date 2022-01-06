أشهر الوصفات الهندية لتطويل الشعر وتنعيمه بمكونات طبيعية

وصفات هندية لتطويل الشعر تتميز النساء الهنديات بامتلاكهن لشعر قوي ناعم وانسيابي والسبب في ذلك هي الوصفات الطبيعية التي يستخدمنها والتي تتكون من مجموعة من الزيوت النباتية والعطرية ذات الفوائد الطبية المذهلة، وفي هذا الصدد نقدم لكم مقال اليوم الذي نتحدث من خلاله عن تشكيلة متنوعة من الوصفات الهندية لتطويل الشعر وتنعيمه وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي تشغل تفكير القارئ الكريم.

وصفات هندية لتطويل الشعر

لطالما كان الشعر إحدى العلامات البارزة على تمام الأنوثة والجمال ولهذا تحرص عليه النساء بشكل كبير ويبدين اهتماماً خاصاً نحوه ويستخدمن في ذلك التركيبات والمستحضرات الصيدلانية، إلا أنها تكون باهظة الثمن في أغلب الأحيان ولذلك لا تستطيع جميع النساء شرائها ولكن البشرى السارة أنه يمكنك الاستعانة بوصفات طبيعية وغير مكلفة ومضمونة النتائج وأشهرها الوصفات الهندية ذائعة الصيت والتي تُستخدم على نطاق واسع وكبير وسوف نذكرها لكم من خلال السطور التالية.

وصفة قناع البيض

تعد وصفة البيض إحدى الوصفات الهندية الشهيرة لتطويل الشعر وقد حققت نتائج فعالة مع العديد من النساء اللاتي استخدمنها، وقوامها الأساسي هو البيض الذي يغذي الشعر ويقويه والعسل الذي يرطب وينعم، ويتم اعدادها من خلال الخطوات التالية:

اخفقي بيضة مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون جيداً.

افردي هذا القناع على شعرك مع الحرص على وصوله إلى فروة الرأس.

يُترك القناع على الشعر لمدة نصف ساعة مع تغطيته بكيس بلاستيكي أو قبعة الاستحمام.

بعد ذلك قومي بغسل الشعر بالماء جيداً ثم بالشامبو والبلسم.

كرري استخدام القناع مرتين كل أسبوع

وصفة قناع البصل

يحتوي البصل على العديد من المعادن والفيتامينات المفيدة للشعر مثل الفسفور والنحاس والزنك والبيوتين وتُستخدم هذه الوصفة على نطاق واسع بفضل فعاليتها الكبيرة في تطويل الشعر وتنعيمه ويتم اعدادها من خلال الخطوات التالية: