أعملي كفتة الحاتي المشوية على الفحم على أصولها بتببيلة هتخليها متفكش منك وطعم رهيب

الكفتة على الفحم أو ما تعرف بكفتة الحاتي من الأكلات اللذيذة الدسمة التي يفضلها كثير من الأشخاص، ويفضلون تناولها في المطاعم المتخصصة نظرًا لمذاقها المتميز ورائحتها الشهية لأنها تستوي على الفحم، وترغب كثير من السيدات في معرفة الخطوات الفنية والصحيحة للحصول على كفتة مثل كفتة الحاتي في مذاقها ورائحتها المميزة، وفي هذا المقال سنتعرف علي طريقة عمل الكفتة على الفحم.

طريقة عمل الكفتة على الفحم

المكونات

كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

عدد ٣ ملاعق بقدونس طازج ومفروم.

ملعقة نعناع طازج ومفروم.

ملعقة بهارات مشكلة صغيرة.

نصف ملعقة قرنفل صغيرة مطحونة.

نصف ملعقة ثوم بودر صغيرة.

نصف ملعقة قرفة صغيرة.

نصف ملعقة زنجبيل بودر صغيرة.

ربع ملعقة جوزة الطيب صغيرة.

فلفل أسود.

ملح.

طريقة التحضير

نحضر وعاء كبير ونضع فيه كل من: اللحم، البصل، الملح، الفلفل أسود، البهارات، الثوم البودر، الزنجبيل، القرفة، القرنفل، النعناع، البقدونس ونخلطهم معاً جيداً.

نترك اللحم في الخليط لمدة ساعة ونضعه في الثلاجة.

نقوم بتحضير شواية الفحم ونسخن الفحم.

ثم نشكل اللحم على هيئة أصابع على أسياخ الشوي، ونضعها على الفحم.

نستمر في تقليب أسياخ الكفتة على الجانبين لينضج اللحم بشكل تام، وبعدها يقدم بألف هنا وشفا.

طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم

المكونات:

كيلو لحم مفروم.

ربطة بقدونس مفروم.

ملعقة ونصف ملح.

حبتان بصل.

ملعقة فلفل أسود مطحون.

ملعقة نعناع جاف صغيرة.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة.

خطوات التحضير