وجبة شهية وسريعة طاجن المكرونة بالفراخ مثل أشهر المحلات

من الوصفات الشهيرة في المطاعم، حيث نقوم بطلبها بأسعار عالية جدا ولكن من السهل أعدها داخل المنزل بكل سهولة، لضمان مكوناتها، فهي من الوصفات اللذيذة والمغذية حيث تحتوي على النشويات من المكرونة والبروتينات من الفراخ والكربوهيدرات من من الخضروات، فهي لا تستغرق وقت طويل لإعدادها، وتنتشر هذه الوصفة في محلات الكشري، حيث يقومون باستخدام الفراخ والمكرونة الغير مسلوقة لإعداد الوصفة، وبأعداد الوصفة نحتاج فقط نصف ساعة للتحضير.

نصف كيلو من المكرونة القلم.

ربع كيلو من صدر ر الدجاج.

بصلة كبيرة الحجم.

فلفل اخضر.

2فص ثوم مهروس.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

نصف كيلو من الطماطم.

2 ملعقة صلصة كبيرة

ملعقة فلفل اسود.

نصف كوب زيت.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات فراخ.

نقوم بتقطيع البصل والفلفل إلى شرائح رفيعة.

نقوم بوضع القليل من الفلفل الأسود علي شرائح البصل مع إضافة رشة من الملح.

وتقطع شرائح الفراخ إلى مكعبات أو شرائح حسب الرغبة ونضع عليها القليل من الفلفل الأسود مع التقليب وتركها.

نضع إناء على النار ونضع الزيت ونتركه حتى يسخن نقوم بوضع الدجاج والتقليل حتى يصبح لونها ابيض ونضيف بهارات الفراخ.

نضيف الثوم المهروس.

نضع الملح الأبيض حسب الرغبة.

نضع البصل والفلفل الأخضر وتركها حتي تنضج جيدا.

نقوم بوضع إناء آخر على النار مع إضافة الزيت ثم نقوم بوضع الطماطم المفرومة والصلصة والملح. الفلفل ونتركها حتى الغليان.

نقوم بإحضار طاجن ويدهن جيد بالزيت من جميع الاتجاهات.

نضع الدجاج مع البصل والفلفل في قاع الطاجن.

نضع المكرونة الغير مسبوقة فوق الدجاج والبصل، نضيف الطماطم وهي ساخنة.

نقوم بإضافة الماء المغلي حتى يتم تغطية المكرونة بالكامل.

نقوم بتغطية الطاجن ووضعة فى الفرن.

يتم تسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 200.

يوضع الطاجن في المنتصف.

إذا كان الطاجن فخار وعند إخراجه من الفرن لا يوضع على شيء بارد حتى لا ينكسر.

يقدم الطاجن مع السلطة الخضراء والبصل الأخضر ونقوم بوضع الكزبرة الخضراء المقطعة علي وجه القالب التزين.

مكونات طاجن المكرونة مثل المحلات المشهورةخطوات إعداد طاجن المكرونة بالفراخ في المنزل