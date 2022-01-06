بمقادير مظبوطة أعملي البسبوسة المرملة بالمكسرات بكل أسرارها بلون ذهبي وطعم لذيذ

تعتبر البسبوسة هي من الحلويات الشرقية ومن أكثر الأطباق التي تتميز بمذاق ها الرائع ويحرص الجميع على تناولها بشكل مستمر رغم من انها من الأطباق الحلويات التي تقدم في شهر رمضان مثل الكنافة والقطايف، لأنها من أطباق الحلويات التي تمد الجسم بسعرات حرارية عالية جدا، كما أيضا لها فوائد كثيرة في إعداد الجسم بالطاقة، فيمكننا إعدادها في المنزل بعدة أشكال بشكل سهل وبسيط.

كوبين كبيرتين من دقيق السميد للبسبوسة.

ملعقتين كبيرتين من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من السكر الأبيض.

معلقة صغيرة من الطحينة.

استخدام ملعقتين كبيرتين من البندق اللازمة للتزيين.

كوب وربع من السكر الأبيض اللازم لعمل الشربات.

كوب وربع من الماء.

نصف حبة من الليمون.

نقوم بأعداد الشربات الثقيل فنضع وعاء علي النار ونضع به كوب وربع من السكر الأبيض ثم نضيف عليه كوب وربع من الماء ونضعهم على نار متوسطة ونقلبهم جيدا، وعندما يبدأ يأخذ القوام نضيف عليهم نص حبة من الليمون ونقلبهم وعندما يأخذ القوم ثقيل نرفعها من على النار.

نحضر خلطة البسبوسة بالمكسرات نأتي اناء ونضع به كوبين كبيرتين من دقيق السميد البسبوسة ونضيف عليه ملعقتين كبيرتين من جوز الهند ونضع عليهم ملعقة صغيرة بيكنج بودر و ندمجهم مع بعض.

نجهز صينية البسبوسة وندهنها بـ ملعقة صغيرة من الزبدة السائلة ملعقة صغيرة من الطحينة في أسفل الصينية وجميع جوانبها حتى لا تعمل على التصاق عجينة البسبوسة.

نحضر اناء ونضع به نصف كوب من الحليب الدافئ ونضيف عليه نصف كوب من الزبدة السائلة ونصف كوب من السكر الأبيض ونقلبهم مع بعض حتى نذيب السكر معهم ونلاحظ أن القوام بدأ يكون كريمي.

ونضيف خليط دقيق السميد مع خليط الحليب والزبدة و ندمجهم مع بعض جيدا حتي يصبح القوام متماسك ومرمل.

نضع خليط البسبوسة في الصينية المدهونة و نساويها من كل الأطراف والجوانب فتكون متساوية تماما.

نضع ملعقتين كبيرتين من البندق لتزيين البسبوسة من علي وجهها.

ندخل صينية البسبوسة بالمكسرات في الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى يتم تحميرها.

نخرج الصينية من الفرن ونضع عليها الشربات الثقيل.

مقادير عمل البسبوسة بالمكسراتطريقة التحضير