كيكة الزبادي بالتفاح أفضل وألذ وأفيد كيكة ممكن تقدميها لأسرتك في وقت بسيط

تعتبر كيكة الزبادي بالتفاح واحدة من أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وتتسم بمذاق شهي للغاية ويتم تحضيرها بطريقة سهلة ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير كيكة الزبادي بالتفاح.

تحضير كيكة الزبادي بالتفاح

يتم تحضير كيكة الزبادي بالتفاح بخطوات بسيطة وسهلة مع العلم أن المقادير متوفرة في المطبخ بصورة دائمة وغير مكلفة مطلقًا وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كيكة الزبادي بالتفاح.

كوب وربع الكوب من الطحين. ربع ملعقة من الكربونات. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. كأس من السكر. ربع كأس من الزيت. علبة من اللبن الزبادي. رشة من الفانيليا.

مكونات كيكة الزبادي بالتفاحمقادير الحشوة

يتم تحضير الحشوة بمقادير بسيطة أيضًا وهي التي تكسبها الطعم الشهي وفيما يلي مكونات الحشوة.

حبتان من التفاح. ملعقتان من القرفة. ربع كأس من السكر البني. عصرة من الليمون. كمية قليلة من المياه. ربع كأس من الجوز المفروم.

مكونات حشوة كيكة الزبادي بالتفاحكيفية تحضير كيكة الزبادي بالتفاح

يتم تحضير كيكة الزبادي بالتفاح بخطوات بسيطة للغاية فترغب كل أم في أن تقدم إلى أفراد أسرتها مأكولات وحلوى جديدة وتكون صحية أيضًا بدلًا من أن يتم الشراء من الخارج وتعتبر كيكة الزبادي بالتفاح واحدة من هذه الحلوى ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير كيكة الزبادي بالتفاح بكل سهولة في المنزل.

يتم الحصول على الطحين والبيكنج بودر والكربونات ويتم نخلهم جيدًا مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم خلط البيض والزيت واللبن والسكر والفانيليا ثم يتم إضافة خليط البيض إلى الطحين ويتم خلط وتوزيع الخليط في قالب الخبز بعد ما يتم رشه بالزبدة. يتم تحضير الحشوة من خلال الحصول على كافة المكونات ووضعها في إناء ثم يتم خلطهم مع بعضهم البعض ورفعهم على النار وتركهم لحين أن تنشف مياه التفاح. يتم إضافة ربع كأس من جوز المفروم ويتم توزيع الحشو على سطح الكيك ثم يتم إدخالها إلى الفرن.

طريقة تحضير كيكة الزبادي بالتفاح