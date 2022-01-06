تناولوا هذه الفاكهه المعجزة.. للقضاء على الكرش والدهون وتخسيس الجسم كله خلال أسبوع فقط

تناولوا هذه الفاكهه المعجزة.. للقضاء على الكرش والدهون وتخسيس الجسم لم يخلق الله – عز وجل – داء إلا وخلق له الدواء، وسنوضح لكم اليوم فوائد الرمان لتخسيس الكرش والترهلات والوزن الزائد يدخب في الكثير من الوصفات العلاجية والتجميلة، هناك العديد من الأشخاص الذين يعرضون عن تناوله لأنه يتسبب في اسمرار الأيدي عند تفريطه، ولكن الاسمرار يزول ويمكن تعويضه لكن لا يمكنك تعويض الفائدة التي تعود على جسمك من تناوله كأكله أو كمشروب، وليست الفائدة تكمن فقط في حبيبات الرمان فقط وإنما في القشور أيضًا فوائد عظيمة.

أهم فوائد الرمان لتخسيس الكرش وترهلات البطن

يمكنك تناول قشور الرمان لتخسيس كرشك وترهلات بطنك باتباع الخطوات التالية:-

قومي بغسل الرمان جيدًا من الأتربة والميكروبات التي تكون عالقة بالقشرة الخارجية.

قشري الرمانة وضعي القشور في مكان درجة حرارته عالية أو تحت أشعة الشمس حتى تصبح جافة.

اطحنيها بعد ذلك في المطحنة أو الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة وخالية من أي حبيبات وتكتلات.

ضعي البودرة المستخلصة من قشور الرمان في وقدر كبير من الماء على النار واتركيها حتى تغلي معه.

بعد ذلك صبيها في كوب كبير وتناوليها يوميًا على الريق لمدة سبعة أيام ويمكنك إطالة المدة لحوالي شهر كامل.

يمكنك إضافة الشاي الأخضر أو الزنجبيل لعصير قشر الرمان حتى تزداد الفائدة والقيمة الغذائية.

تحتوي قشور الرمان على العديد من الفيتامينات وخاصة فيتامين ج الذي يقاوم جميع البكتيريا التي تصيب الجسم ويعمل كمضاد حيوي قوي.

يساعد الجسم في محاربة الميكروبات والالتهابات التي تصيب الجسم حيث أنه غني بالعديد من مضادات الأكسدة القوية التي تعالج التهابات الجسم والبشرة.

يقضي على الديدان بكل أنواعها وخاصة الديدان الشريطية والطفيليات التي تؤذي الجسم .

يحل مشاكل الجهاز الهضمي من اضطرابات المعدة والقرحة والتقلصات وكذلك مشاكل الإمساك وعسر الهضم.

يفيد الفم حيث أنه يقضي على الرائحة الكريهة والتهابات اللثة كما أنه يقضي على مشكلة تسوس الأسنان ويقوي الأسنان ضد التكسر من أقل شيء.

يقوي الجسم ضد الأمراض ويمنع تصلب الشرايين.

أهم فوائد قشر الرمان لصحة الإنسان