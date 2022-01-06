تعرف علي طريقة تشيز كيك الفراولة بدون فرن مثل أشهر المطاعم

تعد وصفة تشيز كيك من وصفات الحلوى سريعة التحضير فهي لا تحتاج إلى فرن لإعدادها لذلك يلجأ إليها النساء في الحفلات ، وعند الذهاب إلى المطاعم نقوم بطلبها بمبالغ عالية جدا، فهي لا تحتاج إلى تكلفة عالية، فنحتاج نصف ساعة لتحضير الوصفة وتقدم باردة مع القهوة أو العصائر الطازجة، كما بمن عمل تشيز كيك بعد نكهات كما يمكن عملة بالتوت، أو الشكولاته، كما يمكن تقديم في قوالب صغيرة الحجم الأعياد الميلاد والحفلات أو قالب كبير، ومن مميزاتها إنها لا تحتاج إلى فرن.

مكونات تشيز كيك بالفراولة

بحث العديد من النساء عن وصفة تشيز كيك على جوجل بسبب أعياد رأس السنة لذلك إليكم مكونات تشيز كيك الفراولة:

نصف علبة بسكوت ساده.

400 جرام من الزبدة اللينة.

2 باكو كريمة خفق.

كوب من الحليب البارد.

علبة قشطة.

ثلاث مربعات جبنة كريمي.

بشر ليمون.

نصف كيلو غرام فراولة.

كوب كبير من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

شرائح رفيعه من الفراولة للتزين.

خطوات اعداد تشيز كيك بسهولة في المنزل:

تبدأ بالخطوات التي تحتاج وقت حيث نقوم بغسل الفراولة جيدا وتقطيعها ووضعها في إناء علي النار.

نقوم بوضع كوب السكر والماء ومعلقة النشا الي الفراولة ونضعها على نار هادئة لمدة ساعة.

نستمر بالتقليب حتى لا تلتصق.

عندما يثخن الخليط نقوم بتصفيته حتى يصبح المزيج ناعم.

تحضير الكريمة عن طريق وضع كريمة الخفق في إناء غويط وإضافة الحليب البارد وعلبة القشطة والجبنة ونخفق باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام المطلوب.

نطحن البسكويت فى الكبة حتى يصبح ناعم.

تقليب الزبدة اللينة مع البسكويت حتى يصبح قوام متجانس.

فرد البسكوت والزبدة في صينية ونضع قطعة فويل وبلاستيك في القاع ليسهل نقلها.

توضع في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك خليط البسكويت والزبدة.

نضع خليط الكريمة فوق طبقة البسكويت طبقة سميكة.

ثم نضع صوص الفراولة ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة.

عند تقديم تشيز كيك نقوم بوضع شرائح الفراولة.

ويفضل استخدام الأكواب المعيارية عند صناعة الحلويات لضمان وصفات أكثر دقة.