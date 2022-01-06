كيكة الزبادي السريعة من أنجح الكيكات اللي تعملوها هشة ومرتفعة و بتدوب في البوء

طريقة عمل كيكة الزبادي نقدمها إليكم متابعينا عبر موقع ثقفني، هي أحد الطرق التي يحبها ويفضلها الكبار والصغار ويمكن عملها ببعض المكونات البسيطة والمتوفرة داخل كل بيت، حيث يمكن عمل الكيكة بعدد مختلف من النكهات ولكننا اليوم سنقدم لكم أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي لما لها من مذاق شهى، ولا تحتاج إلى بذل أي مجهود، فهي وهشة وناعمة للغاية ويمكن تقديمها في وجبات الإفطار، وكذلك يمكن تناولها مع كوب من الشاي أو القهوة أوالمشروبات الباردة والساخنة بكافة أنواعها.

طريقة عمل كيكة الزبادي في البيت

المكونات:

كوبان ونصف من الدقيق.

ثلاث حبات متوسطين الحجم من البيض.

كوبان من الزبادي.

نصف ملعقة من الفانيليا.

ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر.

كوب من السكر.

كوب إلا ربع من السمن المخلوط بزيت.

أولا قومي بوضع جميع المكونات السائلة في الخلاط الكهربائي مثل الزيت والزبادي اخفقي المكونات جيدا.

ثم أضيفي اليهم السكر و حبات البيض واحده تلو الأخرى ويلهم الفانيليا واخفقي المكونات حتى يصبح الخليط متجانس ومائل اللون الأبيض.

بعد ذلك يتم صب الخليط فى بولة عميقة ويتم إضافة الدقيق المخلوط بالبيكنج بودر رويدا رويدا، ويتم تقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.

بعد ذلك قومى بإحضار صينية مناسبة الحجم وضعي فيها القليل من الزيت ورشه بطبقة صغيرة من الدقيق.

بعد ذلك قومي بصب خليط الكيك في الصينية، وفي فرن مشتعل بشكل مسبق ادخلي الصينية في الرف الأوسط على درجة حرارة 180.

عند ملاحظة أن الحروف قد فصلت عن الصينية وأخذت لون ذهبي من الأطراف فإن الكيك قد نضج، ويمكن اختباره بخلة من خلة الأسنان، فّإذا خرجت بها بعض العجين فإنها تحتاج إلى بعض التسوية وإذا خرجت نظيفة فإنها نضجت بالكامل.

توضع الصينية تحت الشواية حتى تأخذ اللون المفضل وتترك حتى تبرد ثن تقطع وتقدم.

خطوات تحضير الكيكة في البيت

يراعى عدم فتح الفرن على صينية الكيكة حتى لا تهبط من المنتصف إلا بعد مرور 20 دقيقة منذ دخولها، كما يمكن تقسيم الكيكة ألى ثلاث طبقات ووضع طبقات من الكريمة بداخلها.