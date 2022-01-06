بطعم زمان.. طريقة عمل القرص الطرية الهشة جداً بكل أسرارها من بلدنا ستصبح وصفتك المفضلة

طريقة عمل القرص الطرية من الوصفات المشبعة وخاصة وقت الإفطار بجانب كوب الشاي باللبن، فهي أحد ألذ المخبوزات المصرية عبر قديم الازمنة، لما لها من رائحة طيبة لعجنها بالسمن البلدي واللبن، ويمكن عملها بأكثر من طريقة سواء سادة أو محشية بالتمر أو أي نوع جبن كما يمكن تناولها على العشاء، وسوف نستعرض معكم اليوم طريقة عملها والمكونات المضبوطة لها للحصول على قرص طرية لذيذة وناجحة يحبها الكبار والصغار.

كوبان من الدقيق

نصف كوب سمن ويفضل سمن فلاحي.

ملعقتان كبيرتان من القشطة أو من الزبادي البلدي.

نصف كوب لبن دافئ للعجن.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

حبة بركة أو سمسم حسب الرغبة.

نحضر وعاء يتم خلط السكر مع الخميرة وقليل من الماء الدافئ حتى تنشط الخميرة.

في وعاء عميق نضع الدقيق والملح وخلطهم، ثم يتم اضافة السمن مع التقليب المستمر.

يتم اضافة القشطة أو الزبادي البلدي حسب الرغبة

عند نشاط خليط الخميرة يتم إضافته إلى الدقيق ثم إضافة اللبن الدافئ تدريجياً، حتى يكتفي العجين من اللبن.

يتم عجن الخليط السابق جيدا سواء يدويا أو بالعجان مدة لا تقل عن 10 دقائق ويترك مغطى في مكان دافئ ليختمر.

يتم تقسيم العجين إلى كور صغيرة وطبطبيها ثم رصها في صينية بها ورقة زبدة.

تترك لمدة 10 دقائق أخرى مغطاة حتى تخمر.

ندخلها في فرن ساخن تم ضبط درجة حرارته على 200 درجة مئوية او 400 فهرنهيت.

ملحوظة لا تتركي القرص داخل الفرن مدة أطول من اللازم حتى لا تنشف.

يجب استخدام اللبن الدافئ أو اللبن الرايب للحصول على قرص طرية، وعدم استخدام الماء لأنه يجعل القرص ناشفة.

لابد وأن يكون الفرن جاهز وساخن من قبل، ويفضل استخدام صواني حوافها قصيرة.

عند اكتمال التسوية قومي بإخراجها فورا من الفرن ونغطيها بقماشة قطنية لتظل طرية.

طريقة عمل القرص الطريةطريقة عمل القرص في البيتنصائح عند عمل القرص

في النهاية طريقة عمل القرص الطرية سهلة جدا بعد إتباع الخطوات والنصائح السابقة، كما يمكنك الحصول على أطعمة أخرى منها عن طريق حشو القرص عجوة أو جبن، ليتم تقديمها مع الشاي، ويمكنك أيضا أن تُحفظ بالفريزر ونسخنها عند الحاجة وتقدم بالهنا والشفا طازجة تماماً.