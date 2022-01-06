لان تصدق .. تناول 4 حبات من القرنفل والعسل كل ليلة قبل النوم لمدة أسبوع ولن تستغني عنها تفعل المعجزات

لان تصدق .. تناول 4 حبات من القرنفل والعسل كل ليلة قبل النوم من الخلطات التي أكد الأطباء والخبراء في أنها تصنع المعجزات هي خلطة القرنفل مع العسل الأبيض ويمكنك مزجها أيضًا مع عصير الليمون لمضاعفة الفوائد الصحية التي ستحصلين عليها، فالقرنفل والعسل كمكونين منفصلين يمدون الجسم بالفوائد العظيمة والتي تجعل الجسم مناعته قوية وأكثر قدرة على التغلب على الأمراض فما بالك من خلط عدة فوائد إلى بعضها البعض، اقرأ معنا مقالنا بإمعان حتى تصل إلى الاستفادة المطلوبة وكفانا الله وإياكم شر الأمراض.

4 حبات من القرنفل المسمار.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

كوب كبير به كمية وفيرة من الماء الفاتر.

ضعي الماء داخل قدر على النار واتركيه حتى يصل إلى درجة غليان معينة ثم ابدئي في إضافة القرنفل فورًا.

بعد ذلك اتركي القرنفل داخل الماء المغلي على النار لمدة حوالي عشر دقائق ثم ارفعيه واتركيه يبرد قليلًا ولكن يجب تغطيته.

قومي بتصفية المشروب من حبيبات القرنفل الجافة واحصلي على شراب سائل فقط خالي من أي حبيبات.

ثم ابدئي في إضافة العسل للمشروب وقلبيه جيدًا وتناوليه يوميًا مرة واحدة فقط من كل أسبوع.

اتبعي هذه الخلطة لمدة أربعة عشر يومًا أو شهر كامل وانعمي بفوائد الخليط العظيمة.

يمكن لهذا الخليط التخلص من المشاكل المتعددة التي تعاني منها البشرة من جفاف، بثور سوداء، اسمرار وجلد زائد أو ميت حيث يمكنك عمل ماسك للبشرة منه ووضعها مرة كل أسبوع.

يساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي والاضطرابات المعدية التي تصيب المعدة وكذلك يعزز عملية الهضم.

يعالج مشاكل عسر الهضم وارتجاع المريء ويقلل من الشعور بالرغبة في القيء ويريح المعدة.

يخلص المعدة والجسم من الغازات التي قد تزعجها وأحيانًا قد تتسبب لها في حرج شديد وتشعرك بعد الراحة كما أنها قد تتسبب في قلقك أثناء الليل وعدم التمكن من النوم بسبب الانتفاخات والغازات.

يقوي مناعة الجسم حيث أنه غني بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي الذي يمد الجسم بالطاقة والقدرة على مقاومة الأمراض بسهولة.

كيفية تحضير خلطة القرنفل مع العسل الأبيض مكونات الخلطة:-خطوات تحضير الخلطة:-أهم فوائد مزيج العسل الأبيض مع حبيبات القرنفل الجافة