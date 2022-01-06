كنز لا يقدر بثمن.. اخلط زيت الزيتون والليمون وضعه كل يوم قبل النوم وهذا ما يحدث معجزة لن تستغني عنه نهائيا

كنز لا يقدر بثمن.. اخلط زيت الزيتون والليمون وضعه كل يوم قبل النوم نتحدث اليوم في موضوعنا هذا عن فوائد تناول مشروب زيت الزيتون الليمون يوميًا على الريق قبل تناول أي أطعمة على معدة فارغة حتى تحصل على الاستفادة الكاملة، وموضوعنا اليوم يتناول كل الفوائد الصحية التي تعود على جسم الإنسان من تناول هذا المشروب حيث أن للمكونين على حدة فوائد عظيمة واتحادهما معًا يضاعف هذه الفوائد ويعالج الكثير من الأمراض والأعراض التي يشعر بها الجسم البشري وذلك وفقًا لتقارير وأبحاث طبية تؤكد ذلك.

أحضري ليمون واحدة كبيرة ثم اتركيها في مكان يساعد في تجفيفها ثم قومي بتقشيرها من القشرة الخارجية.

ضعي زيت الزيتون في كوب على النار حتى يسخن تمامًا ضعي بداخله الليمون المقشرة.

ارفعي الكوب من على النار قبل أن يصل إلى درجة الغليان واتركيه حتى يبرد.

احتفظي بالخليط في مكان درجة حرارته باردة وابدئي في تناوله يوميًا كل صباح على الريق.

استمري على الخلطة لمدة شهر كامل وانعمي بالفوائد العظيمة من هذا المشروب الرائع.

كيفية عمل مشروب زيت الزيتون والليمونأهم فوائد تناول عصير زيت الزيتون مع عصير الليمون

تتمثل أبرز فوائد تناول هذا المشروب فيما يلي:-