طريقة عمل قراقيش كعب الغزال بالعجوة أحلى قراقيش تقدميها مع كوب من الشاي لضيوفك

تعتبر قراقيش كعب الغزال بالعجوة، من أجمل وأشهر أنواع المخبوزات الهشة المحببة لدى الكبار والصغار، وتقدم دائما بجانب المشروبات الساخنة والعصائر، وتعرف بمذاقها الطيب ورائحتها الجميلة التي تفوح منها عند تناولها بجانب الشاي، وسميت بهذا الاسم لنظر لشكلها الذي يشبه قدم الغزال، والطريقة تحضير كعب الغزال بسيطة للغاية ولا تكلفنا وقت طويل أثناء تحضيرها، وتتميز بخفت قوامها ناعم، وتعرف بشكلها الجميل المميز الذي يجذب الناس إليها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل قراقيش كعب الغزال بالعجوة أحلي وأجمل قراقيش تقدم بجانب الشاي والحليب بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات قراقيش كعب الغزال بالعجوة

تتكون القراقيش من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ثلاث أكواب من الدقيق. كوب من الزبدة. نصف كوب من السكر. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من الفانيليا. مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ماء دافئ للعجن حسب الحاجة. بيضة واحدة. عجوة للحشو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير قراقيش كعب الغزال بالعجوة خطوة بخطوة مثل الجاهزة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات الجافة مع بعضها.

ثم نضيف البيض ونقلب باستمرار حتى يختفي البيض تماماً.

بعد ذلك نضيف الزبدة ونعجن مرة أخرى حتى تتشرب الزبدة الدقيق تماماً.

ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

نغطي العجين ونتركه لمدة نصف ساعة كاملة حتى يختمر ويتضاعف حجمه.

نقوم بتفريغ الهواء جيداً من العجين، ثم نقوم بفرده على سطح متساوي على شكل مربع متساوي.

نفرد العجوة على حجم العجينة، ثم نضع العجوة على العجينة ونسويها جيداً من الأطراف.

نلف العجين على شكل رول طويل الحجم، ثم نقوم بتقطيعه إلي حلقات متوسطة الحجم.

نرص حلقات القراقيش في صينية مدهونة بالزيت ونتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح تماماً.

نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

سر نجاح قراقيش كعب الغزال بالعجوة

توجد بعض الأسرار البسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-