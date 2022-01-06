خلطة القهوة السحرية لتقشير الجسم والبشرة هتساعدك في الحصول علي بشرة ناعمة وجميلة زي الأطفال

خلطة القهوة لتقشير الجسم والبشرة ،يكون الجسم بحاجة دائمة لعناية خاصة مثل البشرة تماماً، ولهذا فإن خطوة التقشير تعتبر من أهم الخطوات الرئيسية في مهمة العناية بالجسم، لأن التقشير يعزز وصول الأكسجين للبشرة وينعشها ويجعلها نضرة دائماً، ويساعد التقشير أيضاً في توازن معدل الحموضة في البشرة، ويفصل دائماً استخدام المقشرات الطبيعية مثل : مقشر القهوة.

لهذا المقشر دور كبير في تعزيز صحة الجلد وإعطائه الملمس الناعم، ويتم تحضيره كما يلي :

المكونات :

ملعقة قهوة مطحونة كبيرة.

ملعقة ماء كبيرة

طريقة التحضير :

أول خطوة نقوم بخلي القهوة مع الماء بشكل جيد لنحصل على خليط متجانس.

ثم نضع الخليط على البشرة وهي رطبة ونفركها برفق بشكل دائري لنتخلص من أي شوائب توجد بها.

بعد ذلك نترك الخليط على الجسم لمدة ربع ساعة.

في النهاية نغسل بشرة الجسم جيداً لماء دافئ.

المكونات:

مقدار نصف كوب سكر.

ملعقتان كبيرتان قهوة جافة.

مقدار ربع كوب زيت لوز حلو.

طريقة التحضير :

أولاً نقوم بخلط كافة المكونات معاً جيداً لنحصل علي خليط متجانس.

بعد ذلك نبدأ بتوزيع الخليط على بشرة الجيم لعد ترطيبها، ونفركه بحركات دائرية لطيفة.

بعد الانتهاء من الفرك نغسل الجيم بماء فاتر جيداً.

يتميز هذا المقشر بأنه فعال جداً في إزالة الشوائب والأوساخ من البشرة والجسم أيضاً، هذا بجانب أنه يساعد في تنعيم بشرة الجسم، وتفتيح لونها بشكل تدريجي، ويمكن تحضير هذا المقشر كما يلي :

المكونات :

عدد ٤ ملاعق زيت زيتون كبيرة.

عدد ٦ ملاعق قهوة جافة كبيرة.

عدد ٣ قطرات زيت شجرة الشاي.

طريقة التحضير :

في البداية يجب خلط كافة المكونات معاً جيداً لنحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على بشرة الجسم بعد ترطيب جيداً، ونفرك الخليط على البشرة برفق بواسطة أطراف الأصابع بحركات دائرية.

ثم نترك الخليط على بشرة الجسم لمدة خمس دقائق فقط، ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر جيداً.

يمكن أيضاً وضع هذا المقشر في الثلاجة والاحتفاظ به لحين استخدامه في وقت لاحق، ويجب حفظه ف

يمكن الاحتفاظ بهذا المقشر في الثلاجة في علبة محكمة الإغلاق، ليتم استخدامه لاحقاً.