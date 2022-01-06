مكون سحري لتنظيف الممبار بسرعة الصاروخ هتنظفي 4 كيلو في دقائق بدون تعب

الممبار من بين أهم الأطعمة والتي تتطلب تجهيز قبل التسوية ومستوى عالي من النظافة والتطهير قبل أن تقدم ربة المنزل على خطوة حشوه وتسويته، ولأنه من بين الأكلات الشعبية الأكثر شهرة والأكثر شيوع ويفضل تناوله عدد كبير من الناس لذا فسنقوم بعرض أهم الطرق التي يمكن لأي ربة منزل أن تتبعها للحصول على الممبار وقد خلا تماما من أي رواسب أو تراكمات مع بيان تلك الطرق بالخطوات وكيف نحصل عليه نظيف تماما وخالي من أي رائحة سيئة وفيما يأتي أهم تلك الطرق بالتفصيل وكيفية تنظيف سطح الكرشة تماما وتطهيره وجعل رائحته جيدة لتسوية وطعم أفضل للممبار.

تنظيف الممبار باستعمال بيكربونات الصوديوم

بيكربونات الصوديوم تعتبر من أهم المكونات التي من الممكن أن نعتمد عليها للحصول على الممبار خالي تماما من أي تراكمات ومن أي مواد ملوثة تلوت الممبار وتجعل رائحته سيئة وتعد مادة كربونات الصوديوم تتفاعل مع تلك التراكمات وتعتبرها مثل بقع تقوم بإزالتها من خلال اتباع ما يلي في النقاط القادمة:

قومي بإحضار الممبار وضعية بوعاء مناسب.

ضعيه تحت الماء الجاري وقومي بغسله جيدا.

ضعيه تحت الماء الجاري وقومي بغسله جيدا. عليكِ قلب الممبار وتمرير الماء من الداخل وهذا لمزيد من النظافة.

ضعي الممبار بعد تصفيته على سطح مستوي.

قومي بأخذ ملعقة من بيكربونات الصوديوم كبيرة مع ملعقتان من الخل وضعيهما على الممبار مع التقليب وستجدين تكون فقاعات اتركيها تتزايد وتتفاعل وتزيد على الممبار فهي مفيدة لتنظيفه.

دلكي الممبار بعد ذلك عدة مرات ثم ضعيه تحت مياه الصنبور وقومي بالغسل الجيد له لتخليصه من آثار كربونات الصوديوم والخل.

بعد ذلك يتم استعمال وعاء عميق نضع فيه كمية من الملح مع الليمون وقشر الليمون وكمية من الخل حوالي ربع كوب مع وضع الممبار ليتم نقعه مدة حوالي ساعة إلى ساعتين وهذا حتى يتخلص الممبار تماما من أي رائحة سيئة، ومن ثم تسهل الإزالة لأي رائحة سيئة تتواجد بالممبار.

تعتبر تلك أسهل طريقة لتنظيف الممبار حتى تتم خطوة حشوه ويتم تسويته بعد ذلك.

خطوات تنظيف الممبار باستعمال كربونات الصوديوم