بعجينة طرية وناجحة أعملي بلح الشام المقرمش في المنزل وسر نجاحه ولونه الذهبي اللذيذ

يصنف بلح الشام على أنه أبرز أنواع الحلويات الشرقية التي يحبها الكثيرين، فهو متاح كثيراً في محال الحلويات التي تقدم الحلويات الشرقية بأنواعها، ويمكن الحصول عليه وتحضير في المنزل بكل سهولة بمكونات بسيطة.طريقة عمل بلح الشام الأصلية
يمكن تحضير بلح الشام في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة عن طريق اتباع طريقة بلح الشام الأصلية كالتالي
المكونات
- كوب من الدقيق.
- كوب من الماء.
- مقدار ربع كوب زيت.
- عدد ٣ بيضات.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- رشة فانيليا.
- رشة ملح.
- شربات.
مكونات الشربات
- كوبان من السكر.
- كوبان من الماء.
- عصير نصف ليمونة.
- رشة فانيليا.
طريقة التحضير
- في البداية نضع القدر على النار ونضع فيه الماء والزيت حتى يصلوا لدرجة الغليان.
- ثم نضيف الدقيق أثناء الغليان مع النشا والفانيليا، ونقلب بشكل مستمر لنحصل على عجين متماسك.
- بعد ذلك نرفع العجين من على النار ونخلطه ويمكن استخدام العجان الكهربي، ونترك الخليط قليلاً ليبرد.
- ثم نضيف البيض تدريجياً ونستمر في الخفق عند إضافة كل بيضة على حدة.
- بعد ذلك نضع العجين في القمع المخصص لبلح الشام ونضع العجين بعد تشكيله في زيت ساخن.
- ننتظر ليأخذ بلح الشام اللون الذهبي ثم نخرجه ونضعه في الشربات البارد، ثم نخرجه من الشربات ونضعه في طبق التقديم.
طريقة تحضير الشربات
- نحضر قدر ونضع به الماء والسكر وننتظر ليغلي.
- ثم نضيف عصير الليمون والفانيليا ونترك الخليط دقيقتين ليغلي على نار متوسطة ثم نرفعه.
- نترك الشربات حتى يبرد ليكون جاهز لوضع بلح الشام فيه.
كثير من الأشخاص يفضلون تحضير بلح الشام دون إضافة بيض عليه، وهذه الطريقة تكون كما يلي
المكونات
- كوبان من الدقيق.
- كوبان من الماء.
- مقدار ربع كوب نشا.
- ملعقتان كبيرتان زيت.
- ملعقتان زبدة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة ملح.
- قطر.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء ووضعه على نار متوسطة ونضع فيه المكونات التالية : زيت، زبدة، ماء، رشة ملح ونتركه على النار ليغلي.
- بعد ذلك نضف الدقيق ونستمر في التقليب جيداً لنحصل على عجينة متماسكة.
- ثم نرفع العجين من على النار ونضعه في العجان الكهربي ونخفقه جيداً.
- بعد ذلك نضف النشا بعدما نذيبه في مقدار نضف كوب ماء، ونضيف له الفانيليا ونستمر في الخفق.
- في هذه الخطوة نأتي بالعجين ونضعه في كيس الحلويات ونبدأ في تشكيله ليأخذ الشكل المعتاد لبلح الشام، ثم نضعه في زيت غزير وساخن ليحصل على اللون الذهبي المطلوب.
- في النهاية نرفع بلح الشام بعدما ينضح ونضعه في الشربات البارد وبهذا يكون جاهز للتقديم.
الوسوم
يصنف بلح الشام على أنه أبرز أنواع الحلويات الشرقية التي يحبها الكثيرين، فهو متاح كثيراً في محال الحلويات التي تقدم الحلويات الشرقية بأنواعها، ويمكن الحصول عليه وتحضير في المنزل بكل سهولة بمكونات بسيطة.طريقة عمل بلح الشام الأصلية
يمكن تحضير بلح الشام في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة عن طريق اتباع طريقة بلح الشام الأصلية كالتالي
المكونات
- كوب من الدقيق.
- كوب من الماء.
- مقدار ربع كوب زيت.
- عدد ٣ بيضات.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- رشة فانيليا.
- رشة ملح.
- شربات.
مكونات الشربات
- كوبان من السكر.
- كوبان من الماء.
- عصير نصف ليمونة.
- رشة فانيليا.
طريقة التحضير
- في البداية نضع القدر على النار ونضع فيه الماء والزيت حتى يصلوا لدرجة الغليان.
- ثم نضيف الدقيق أثناء الغليان مع النشا والفانيليا، ونقلب بشكل مستمر لنحصل على عجين متماسك.
- بعد ذلك نرفع العجين من على النار ونخلطه ويمكن استخدام العجان الكهربي، ونترك الخليط قليلاً ليبرد.
- ثم نضيف البيض تدريجياً ونستمر في الخفق عند إضافة كل بيضة على حدة.
- بعد ذلك نضع العجين في القمع المخصص لبلح الشام ونضع العجين بعد تشكيله في زيت ساخن.
- ننتظر ليأخذ بلح الشام اللون الذهبي ثم نخرجه ونضعه في الشربات البارد، ثم نخرجه من الشربات ونضعه في طبق التقديم.
طريقة تحضير الشربات
- نحضر قدر ونضع به الماء والسكر وننتظر ليغلي.
- ثم نضيف عصير الليمون والفانيليا ونترك الخليط دقيقتين ليغلي على نار متوسطة ثم نرفعه.
- نترك الشربات حتى يبرد ليكون جاهز لوضع بلح الشام فيه.
كثير من الأشخاص يفضلون تحضير بلح الشام دون إضافة بيض عليه، وهذه الطريقة تكون كما يلي
المكونات
- كوبان من الدقيق.
- كوبان من الماء.
- مقدار ربع كوب نشا.
- ملعقتان كبيرتان زيت.
- ملعقتان زبدة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة ملح.
- قطر.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء ووضعه على نار متوسطة ونضع فيه المكونات التالية : زيت، زبدة، ماء، رشة ملح ونتركه على النار ليغلي.
- بعد ذلك نضف الدقيق ونستمر في التقليب جيداً لنحصل على عجينة متماسكة.
- ثم نرفع العجين من على النار ونضعه في العجان الكهربي ونخفقه جيداً.
- بعد ذلك نضف النشا بعدما نذيبه في مقدار نضف كوب ماء، ونضيف له الفانيليا ونستمر في الخفق.
- في هذه الخطوة نأتي بالعجين ونضعه في كيس الحلويات ونبدأ في تشكيله ليأخذ الشكل المعتاد لبلح الشام، ثم نضعه في زيت غزير وساخن ليحصل على اللون الذهبي المطلوب.
- في النهاية نرفع بلح الشام بعدما ينضح ونضعه في الشربات البارد وبهذا يكون جاهز للتقديم.