احسن طريقة لعمل وافل الشوكولاتة في البيت زي المحلات بالظبط بأحلى طعم وألذ طريقة ووفري فلوسك

طريقة عمل الوافل بالشوكولاتة، يعتبر الوافل ضمن أنواع الشوكولاتة التي يتم وضعها في أداة مخصصة للوافل ليحصل على الشكل المميز الخاص به، وتشتهر بلجيكا كثيراً بتحضيره، فهو يتميز بأن له أصناف وأنواع كثيرة ومختلفة، وبعد ذلك شاع تحضيره في الدول العربية، وتعد أيضاً من أنواع الحلويات الشهيرة والمفضلة عند الكثيرين، ويمكن تناولها بنكهات كثيرة تبعاً للزوق.طريقة عمل الوافل بالشوكولاتة
يمكن تحضير الوافل بالشوكولاتة بكل سهولة بالمكونات التالية كما يلي :
- كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- بيضتان.
- مقدار ربع كوب زبدة ذائبة.
- مقدار نصف ملعقة بيكربونات صغيرة.
- كوب إلا ربع سكر.
- مقدار نصف ملعقة ملح صغيرة.
- مقدار نصف كوب لبن خاثر.
- مقدار تلت كوب كاكاو خام غير محلى.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- كمية قليلة من الزيت النباتي.
مكونات التزيين :
- فراولة.
- توت برى.ط
- مقدار نصف كوب كاكاو غير محلى.
- عبوة حليب مكثف محلى.
- ملعقة فانيليا صغيرة.
- مقدار ربع كوب عسل نحل طبيعي.
- مقدار كوب إلا ربع سكر.
- ملعقة قهوة سريعة الذوبان.
- عدد ٣ ملاعق زبدة كبيرة.
طريقة التحضير :
- أولاً نضع جميع مكونات الصلصة في وعاء على النار ونترك المكونات لتغلي بشكل تام ونحصل على قوام سميك ومتجانس ونستمر في التقليب.
- ثم نقوم بنخل الدقيق، الملح، بيكربونات الصوديوم معاً في وعاء لنتخلص من أي كتل به.
- بعد ذلك نخلط الكاكاو، الزبدة حتى يذوب الكاكاو بشكل تام، ثم نضيف : البيض، السكر، الفانيليا ونخلطهم معاً بالمضرب الكهربائي ليذوب السكر.
- ثم نضع اللبن الخاثر، والدقيق ونخلط باستمرار لنحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- ونحضر المقلاة المخصصة للوافل ونضع بها كمية زيت قليلة باستخدام الفرشاة السيليكون، ونضعها على النار ونتركها قليلاً لتسخن جيداً.
- بعد ذلك نبدأ بوضع كمية مناسبة من خليط الوافل في المقلاة المخصصة لذلك، وننتظر مدة ٣ دقائق حتى ينضج من القاع ويتماسك، ونقلبه على الوجه الآخر.
- في النهاية نضع الوافل الساخن في طبق التقديم وعليه كمية كبيرة من صلصة الشوكولاتة وبعض الحبات من الفراولة والتوت على الشوكولاتة.
- يمكن استخدام صلصة الشوكولاتة الجاهزة لتوفير الجهد وكذلك الوقت بدلاً من تحضيرها في المنزل.
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طريقة عمل الوافل بالشوكولاتة، يعتبر الوافل ضمن أنواع الشوكولاتة التي يتم وضعها في أداة مخصصة للوافل ليحصل على الشكل المميز الخاص به، وتشتهر بلجيكا كثيراً بتحضيره، فهو يتميز بأن له أصناف وأنواع كثيرة ومختلفة، وبعد ذلك شاع تحضيره في الدول العربية، وتعد أيضاً من أنواع الحلويات الشهيرة والمفضلة عند الكثيرين، ويمكن تناولها بنكهات كثيرة تبعاً للزوق.طريقة عمل الوافل بالشوكولاتة
يمكن تحضير الوافل بالشوكولاتة بكل سهولة بالمكونات التالية كما يلي :
- كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- بيضتان.
- مقدار ربع كوب زبدة ذائبة.
- مقدار نصف ملعقة بيكربونات صغيرة.
- كوب إلا ربع سكر.
- مقدار نصف ملعقة ملح صغيرة.
- مقدار نصف كوب لبن خاثر.
- مقدار تلت كوب كاكاو خام غير محلى.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- كمية قليلة من الزيت النباتي.
مكونات التزيين :
- فراولة.
- توت برى.ط
- مقدار نصف كوب كاكاو غير محلى.
- عبوة حليب مكثف محلى.
- ملعقة فانيليا صغيرة.
- مقدار ربع كوب عسل نحل طبيعي.
- مقدار كوب إلا ربع سكر.
- ملعقة قهوة سريعة الذوبان.
- عدد ٣ ملاعق زبدة كبيرة.
طريقة التحضير :
- أولاً نضع جميع مكونات الصلصة في وعاء على النار ونترك المكونات لتغلي بشكل تام ونحصل على قوام سميك ومتجانس ونستمر في التقليب.
- ثم نقوم بنخل الدقيق، الملح، بيكربونات الصوديوم معاً في وعاء لنتخلص من أي كتل به.
- بعد ذلك نخلط الكاكاو، الزبدة حتى يذوب الكاكاو بشكل تام، ثم نضيف : البيض، السكر، الفانيليا ونخلطهم معاً بالمضرب الكهربائي ليذوب السكر.
- ثم نضع اللبن الخاثر، والدقيق ونخلط باستمرار لنحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- ونحضر المقلاة المخصصة للوافل ونضع بها كمية زيت قليلة باستخدام الفرشاة السيليكون، ونضعها على النار ونتركها قليلاً لتسخن جيداً.
- بعد ذلك نبدأ بوضع كمية مناسبة من خليط الوافل في المقلاة المخصصة لذلك، وننتظر مدة ٣ دقائق حتى ينضج من القاع ويتماسك، ونقلبه على الوجه الآخر.
- في النهاية نضع الوافل الساخن في طبق التقديم وعليه كمية كبيرة من صلصة الشوكولاتة وبعض الحبات من الفراولة والتوت على الشوكولاتة.
- يمكن استخدام صلصة الشوكولاتة الجاهزة لتوفير الجهد وكذلك الوقت بدلاً من تحضيرها في المنزل.