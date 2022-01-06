احسن طريقة لعمل وافل الشوكولاتة في البيت زي المحلات بالظبط بأحلى طعم وألذ طريقة ووفري فلوسك

طريقة عمل الوافل بالشوكولاتة، يعتبر الوافل ضمن أنواع الشوكولاتة التي يتم وضعها في أداة مخصصة للوافل ليحصل على الشكل المميز الخاص به، وتشتهر بلجيكا كثيراً بتحضيره، فهو يتميز بأن له أصناف وأنواع كثيرة ومختلفة، وبعد ذلك شاع تحضيره في الدول العربية، وتعد أيضاً من أنواع الحلويات الشهيرة والمفضلة عند الكثيرين، ويمكن تناولها بنكهات كثيرة تبعاً للزوق.

يمكن تحضير الوافل بالشوكولاتة بكل سهولة بالمكونات التالية كما يلي :

كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

بيضتان.

مقدار ربع كوب زبدة ذائبة.

مقدار نصف ملعقة بيكربونات صغيرة.

كوب إلا ربع سكر.

مقدار نصف ملعقة ملح صغيرة.

مقدار نصف كوب لبن خاثر.

مقدار تلت كوب كاكاو خام غير محلى.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كمية قليلة من الزيت النباتي.

مكونات التزيين :

فراولة.

توت برى.ط

مقدار نصف كوب كاكاو غير محلى.

عبوة حليب مكثف محلى.

ملعقة فانيليا صغيرة.

مقدار ربع كوب عسل نحل طبيعي.

مقدار كوب إلا ربع سكر.

ملعقة قهوة سريعة الذوبان.

عدد ٣ ملاعق زبدة كبيرة.

مكونات صلصة الشوكولاتة :

طريقة التحضير :