أعملي المكرونة الإسباجتى على طريقة المطاعم بتتبيلة وطعم أول مرة تدوقيها

المكرونه الاسباجتي من الأطباق المصرية الشهيرة خاصة مع بانيه الدجاج وطبق السلطة حيث تعد هذه الأكلة من الوجبات السريعة والتي يحبها الكبار والأطفال، وتتميز بفوائدها الصحية لاحتوائها على البروتين والكربوهيدرات وغيرها من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها فتابعونا.

طريقة عمل المكرونه الاسباجتي

المكونات:

كيس مكرونة اسباجتي.

زيت.

ملح.

ماء.

2 ملعقة كبيرة صلصة.

نصف كيلو طماطم.

بصلة متوسطة الحجم.

2 فص ثوم مفروم.

حبة فلفل أحمر.

فلفل أسود.

شطة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع بداخله كمية مناسبة من الماء مع الملح ونرفعها على النار حتى الغليان ثم نسلق المكرونة لمدة 10 دقائق حتى تنضج.

يمكنك وضع المكرونة بدون تقسميها إلى نصفين بعد ذلك تصفي ونشطفها سريعا بالماء البارد الآن سوف نحضر الصلصة.

نرفع وعاء على النار مع الزيت ونشوح البصل حتى يصبح لونه فاتح ثم يضاف عصير الطماطم مع رشة من الملح والفلفل الأسود.

نترك الصلصة على النار للحصول على قوام سميك وتتسبك جيدا ضعي المكرونة على الصلصة ونقلب جيدا حتى تتجانس.

نضع المكرونة بالصلصة على النار لمدة 5 دقائق ويمكن إضافة لحمة معصجة عليها أو تقدم وهي ساخنة مع بانيه وسلطة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل المكرونة الاسباجتى التركية

المكونات:

كيس مكرونة اسباجتي.

حبة بصل مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة بهارات إيطالية.

200 جرام جبنة ريكوتا.

كوب جبنة موزاريلا.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

2 كوب من الطماطم المهروسة.

طريقة التحضير: