مش هتشتري الجاهزة تاني.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية زي محلات البيتزا المشهورة بمكونين فقط ناجحة 100%

توجد العديد من منتجات الأجبان وأحد هذه المنتجات هي الأجبان المطبوخة التي يتم اعدادها بطريقة مختلفة من خلال وضعها على الحرارة أو إضافة بعض المكونات الأخرى لها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد انواع الأجبان المطبوخة وهو جبن الموزاريلا الذي يتم أضافته للبيتزا وبعض المعجنات والمخبوزات وبعض أصناف الطعام اللذيذ ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الجبن الموزاريلا في المنزل والمكونات التي نحتاجها لإعداد الجبن الموزاريلا وسنتحدث أيضا عن استخدمات هذا الجبن.مكونات إعداد الجبن الموزاريلا في المنزل
فيما يلي سنتحدث بعض المكونات التي نحتاجها حتى نقوم بعمل جبنة المزريلا في المنزل وجميع هذه المكونات الطبيعية وموجودة في كل المنازل تقريبا و لابد أن نستخدم المكونات الدقيقة حتى نستطيع اعداد الموزاريلا بشكل دقيق ومكونات إعداد الجبنة الموزاريلا هي:
- كيلو من الحليب الطازج الطبيعي كامل الدسم.
- نصف كوب من الخل.
- ملعقة من عصير الليمون.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن الموزاريلا في المنزل وهذه الخطوات هي:
- أولا نحضر قدر كبير ونضع فيه الحليب ثم نضع الحليب على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان بعد ذلك نقوم بتحريك الحليب لفترة طويلة ثم نضيف له 1\2 كوب من الخل
- ونستمر في التحريك لفترة طويلة بعد ذلك نضيف عصير الليمون بالتدريج ونستمر في التحريك مرة أخرى مع الوقت نلاحظ ظهور بعض التكتلات الموجودة في قاع القدر والتي تشبه الجبنن.
- نستمر في التحريك حتى تصبح هذه التكتلات كبيرة ثم نقوم بتصفية الحليب السائل من الجبن و نضع الحليب نستخدمه في أي استخدام آخر.
وناخذ قطع الجبن و نقوم يعمل دوائر بها بعد ذلك نضعها داخل الثلاجة حتى تتماسك ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة حتى تكون صالحة للاستخدام مع البيتزا وبعض الاصناف الأخرى.
- يمكن تخزين الجبن المزريلا داخل الثلاجة بعد تقطيع إلى قطع صغيرة لمدة طويلة تصل إلى فترة طويلة داخل الفريزر.
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توجد العديد من منتجات الأجبان وأحد هذه المنتجات هي الأجبان المطبوخة التي يتم اعدادها بطريقة مختلفة من خلال وضعها على الحرارة أو إضافة بعض المكونات الأخرى لها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد انواع الأجبان المطبوخة وهو جبن الموزاريلا الذي يتم أضافته للبيتزا وبعض المعجنات والمخبوزات وبعض أصناف الطعام اللذيذ ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الجبن الموزاريلا في المنزل والمكونات التي نحتاجها لإعداد الجبن الموزاريلا وسنتحدث أيضا عن استخدمات هذا الجبن.مكونات إعداد الجبن الموزاريلا في المنزل
فيما يلي سنتحدث بعض المكونات التي نحتاجها حتى نقوم بعمل جبنة المزريلا في المنزل وجميع هذه المكونات الطبيعية وموجودة في كل المنازل تقريبا و لابد أن نستخدم المكونات الدقيقة حتى نستطيع اعداد الموزاريلا بشكل دقيق ومكونات إعداد الجبنة الموزاريلا هي:
- كيلو من الحليب الطازج الطبيعي كامل الدسم.
- نصف كوب من الخل.
- ملعقة من عصير الليمون.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن الموزاريلا في المنزل وهذه الخطوات هي:
- أولا نحضر قدر كبير ونضع فيه الحليب ثم نضع الحليب على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان بعد ذلك نقوم بتحريك الحليب لفترة طويلة ثم نضيف له 1\2 كوب من الخل
- ونستمر في التحريك لفترة طويلة بعد ذلك نضيف عصير الليمون بالتدريج ونستمر في التحريك مرة أخرى مع الوقت نلاحظ ظهور بعض التكتلات الموجودة في قاع القدر والتي تشبه الجبنن.
- نستمر في التحريك حتى تصبح هذه التكتلات كبيرة ثم نقوم بتصفية الحليب السائل من الجبن و نضع الحليب نستخدمه في أي استخدام آخر.
وناخذ قطع الجبن و نقوم يعمل دوائر بها بعد ذلك نضعها داخل الثلاجة حتى تتماسك ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة حتى تكون صالحة للاستخدام مع البيتزا وبعض الاصناف الأخرى.
- يمكن تخزين الجبن المزريلا داخل الثلاجة بعد تقطيع إلى قطع صغيرة لمدة طويلة تصل إلى فترة طويلة داخل الفريزر.