بالتتبيلة والخلطة السرية للمطاعم أعملي ألذ فراخ مشوية على الفحم بطعم جنان

في بعض الأوقات نحتاج إلى تغيير الروتين خاصة إذا كان يتم تناول الفراخ بكثرة على وجبة الغداء والحل هو عمل الفراخ المشوية في البيت بدلا من شرائها جاهزة وتكون مكلفة وغير مضمونة سواء من طريقة غسل الدجاج أو تتبيلها بمكونات جيدة ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الفراخ على الفحم فتابعونا.

طريقة عمل الفراخ على الفحم

المكونات:

فرخة متوسطة بحجم 1500 جرام.

2 حبة بصل مبشورة ناعم.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة مسطردة.

مرقة دجاج بودر.

زعتر.

فلفل أخضر مبشور.

حبة طماطم مبشورة.

سماق.

روز ماري.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

نغسل الفراخ جيدا ثم توضع جميع المكونات التتبيلة مع بعض في وعاء كبير مع البهارات ونقلب جيدا حتى تتجانس. نفتح الدجاجة إلى نصفين من ناحية الظهر ثم نضعها في التتبيلة لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي نأخذ القليل من التتبيلة. ونضيف إليها ربع كوب من الماء مع ملعقة من الزيت ونقلب ثم نضع الفرخة على الفحم ونشويها مع مسحها بفرشاة كل 15 دقيقة. بهذه التتبيلة نقلبها على الجانب الأخر وعندما تنضج تماما ترفع وتقدم وهي ساخنة مع أرز أبيض وسلطة خضراء وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

المكونات:

دجاجة متوسطة.

2 حبة بصل مفرومة ناعم.

2 حبة طماطم مبشورة ناعم.

فلفل رومي مبشور.

ملح وفلفل أسود.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة من الكاتشاب.

2 ملعقة من زيت.

عصير نصف ليمونة .

ملعقة من الخل.

طريقة التحضير: