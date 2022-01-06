طريقة عمل قرع العسل بالكريمة بمكونات بسيطة وطعم ولا أروع

يعد قرع العسل بالكريمة من الحلويات المشهورة في مصر ويتم تحضيرها بنكهة رائعة ومذاق مختلف، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي القرع والبشاميل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل قرع العسل بالكريمة بسهولة في المنزل.

مقادير عمل قرع العسل بالكريمة

يحتوي قرع العسل بالكريمة على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كيلو ونصف من قرع العسل المقشر.

زبيب.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كوب من الحليب.

رشة من القرفة.

٣ ملاعق من الدقيق.

كيس كريم شانتيه.

جوز هند.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير قرع العسل بالكريمة هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-