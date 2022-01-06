طريقة عمل قرع العسل بالكريمة بمكونات بسيطة وطعم ولا أروع

يعد قرع العسل بالكريمة من الحلويات المشهورة في مصر ويتم تحضيرها بنكهة رائعة ومذاق مختلف، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي القرع والبشاميل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل قرع العسل بالكريمة بسهولة في المنزل.مقادير عمل قرع العسل بالكريمة
يحتوي قرع العسل بالكريمة على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- كيلو ونصف من قرع العسل المقشر.
- زبيب.
- كوب من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- كوب من الحليب.
- رشة من القرفة.
- ٣ ملاعق من الدقيق.
- كيس كريم شانتيه.
- جوز هند.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير قرع العسل بالكريمة هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بتقشير القرع وتقطيعها إلى مكعبات، ثم نضعهم في إناء ونرش عليه السكر على نار هادئة.
- بعد ذلك نجد ماء يخرج من القرع ونتركه ليستوي بها، ثم نحضر مصفاة ونقوم بتصفيته من الماء.
- ثم نحضر صينية من البايريكس وندهنها بالزبد ثم نضع القرع به مع هرسه باستخدام شوكة، ثم نضع عليه الزبيب وجوز الهند ونرشها على القرع.
- لتحضير الكريمة في إناء نضع ملعقتين من الزبد مع ٣ ملاعق من الدقيق على نار هادئة ونشوحها.
- ثم نسكب عليه ماء القرع ونحركهم جيداً باستخدام مضرب سلك حتى لا يتكلكع ثم نقوم بإضافة الكريم شانتيه مع الاستمرار بالتقليب.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا حتى تعطي نكهة رائعة، ثم نتركها تبرد بعد ذلك نسكب الكريمة على القرع والمكسرات.
- ندخل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة حتى يحمر وجهها، بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.
- بعد ذلك نقطعها ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى صينية قرع بالكريمة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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يعد قرع العسل بالكريمة من الحلويات المشهورة في مصر ويتم تحضيرها بنكهة رائعة ومذاق مختلف، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي القرع والبشاميل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل قرع العسل بالكريمة بسهولة في المنزل.مقادير عمل قرع العسل بالكريمة
يحتوي قرع العسل بالكريمة على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- كيلو ونصف من قرع العسل المقشر.
- زبيب.
- كوب من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- كوب من الحليب.
- رشة من القرفة.
- ٣ ملاعق من الدقيق.
- كيس كريم شانتيه.
- جوز هند.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير قرع العسل بالكريمة هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بتقشير القرع وتقطيعها إلى مكعبات، ثم نضعهم في إناء ونرش عليه السكر على نار هادئة.
- بعد ذلك نجد ماء يخرج من القرع ونتركه ليستوي بها، ثم نحضر مصفاة ونقوم بتصفيته من الماء.
- ثم نحضر صينية من البايريكس وندهنها بالزبد ثم نضع القرع به مع هرسه باستخدام شوكة، ثم نضع عليه الزبيب وجوز الهند ونرشها على القرع.
- لتحضير الكريمة في إناء نضع ملعقتين من الزبد مع ٣ ملاعق من الدقيق على نار هادئة ونشوحها.
- ثم نسكب عليه ماء القرع ونحركهم جيداً باستخدام مضرب سلك حتى لا يتكلكع ثم نقوم بإضافة الكريم شانتيه مع الاستمرار بالتقليب.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا حتى تعطي نكهة رائعة، ثم نتركها تبرد بعد ذلك نسكب الكريمة على القرع والمكسرات.
- ندخل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة حتى يحمر وجهها، بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.
- بعد ذلك نقطعها ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى صينية قرع بالكريمة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.