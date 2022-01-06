فطور خفيف وسريع بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق روعة ومميز جداً

فطور خفيف وسريع ، من المعجنات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تتميز بشكلها الجذاب، وتحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم لما تضفي من بهجة وسرور، كما يمكنكم تجربة بسكويت الفول السوداني وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطور خفيف وسريع بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطور خفيف وسريع

يتكون فطور خفيف وسريع من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كوب ونصف من الدقيق (300 جم).

80 جم جبنة فيتا.

80 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

بيضة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفرومة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

10 جم بيكنج بودر.

كوب شاي من الحليب (90 مل).

كوب زيت نباتي للقلي (200 مل).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطور خفيف وسريع بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الجبنة الفيتا والجبنة الموزاريلا المبشورة والبيضة والبقدونس المفروم ناعم والملح والبيكنج بودر والحليب، ثم نقلبهم جيدا.

ثم نيف الدقيق ونقلبهم جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة، ثم نلم العجينة ونكورها.

بعد ذلك نضعها بين ورقتين زبدة، ثم نفردها بالشوبك على شكل فطيرة.

ثم نقسمها إلى أصابع بعرض 2 سم، ثم نقسم الأصابع الطويلة إلى أصابع صغيرة.

ثم نلم أطراف الفطيرة ونكورها، ثم نضعها بين ورقتين زبدة، ثم نفردها مرة ثانية ونقسمها أصابع.

بعد ذلك نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

ثم نقلي فيه الأصابع وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا أيضا.

ثم نرفع الأصابع من الزيت على مناديل مطبخ.

بعد ذلك نقدم فطور خفيف وسريع في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المكونات

ربع كوب من السكر البني.

ثلثان كوب من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة شطة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه السكر البني والكاتشب والخل والعسل الأسود والملح والثوم البودرة والمستردة البودرة والبابريكا والفلفل الأسود والشطة، ثم نخلطهم جيدا. ثم نقدم صلصة الباربكيو في طبق التقديم مع فطور خفيف وسريع. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير