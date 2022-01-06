بنكهة البرتقال اعملي اللقيمات السعودي الرائعة لتحلية شهية لكي ولضيوفك

تعد اللقيمات السعودي بنكهة البرتقال من الحلويات المعروفة والمشهورة في السعودية ويعشقها الكبار والصغار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومميز، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب والشربات، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيرها في وقت قليل، كما يمكن تحضيرها بنكهات مختلفة، ايضاً يمكن تناولها في المناسبات والأعياد والحفلات، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل اللقيمات السعودي الشهية في المنزل.

مقادير عمل اللقيمات السعودي

تحتوي اللقيمات السعودي على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

نصف كيلو من الدقيق الأسمر.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.

٢ كوب من الماء الدافئ.

٤ ملاعق كبيرة من الحليب.

رشة من الزعفران.

شربات.

ملعقة صغيرة من الهيل.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير اللقيمات السعودي الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-