طريقة عمل بسبوسة المحلات الطرية بمكونات متوفرة في كل بيت وداعاً لفشل البسبوسة

البسبوسة، من السهل لكل ربات البيوت عمل الوصفة من حلوى البسبوسة في المنزل وفي منتهى السهولة من خلال الاتباع لخطوات بسيطة وهذا بعد أن يتم التحضير للمكونات الأساسية والتي لا بد من أن تتوفر لدى كل ربة منزل كي يكون من السهل عليها عمل أفضل نوعيات الحلويات من النوع الشرقي وأكثرها طلبا حيث يحبها الكبار والصغار وطريقة عملها مثل الحلواني ليست صعبة كما يعتقد البعض ولكن بالاتباع للخطوات الأساسية لعمل البسبوسة تصبح لدينا مقادير وطريقة عمل الوصفة الناجحة لهذا النوع من الحلوى، وإليكم فيما يلي أهم المقادير مع الطريقة المتبعة للتحضير مع بيان أهم عوامل النجاح لتلك الوصفة المتميزة.

طريقة عمل بسبوسة المحلات الطرية

البسبوسة من السهل جدا تحضيرها حيث تعتبر من أهم الوصفات لعمل أطيب أنواع الحلا الشرقي المميز بالطعم والنكهة الأفضل مع ضرورة أن تكون كل المكونات متوفرة، وتكون حرارة الفرن مضبوطة ومن الأفضل أن تكون الحرارة المتوسطة، وكذلك لا بد من استخدام المكونات بمقدار معلوم ومضبوط مع توفر كل عوامل نجاح البسبوسة ومن بينها أيضا أن تكون درجة قوام السيرب لتحلية البسبوسة ليست عالية، وكذلك من المفضل سقي البسبوسة بالشربات الساخن مع ضرورة استعمال نوع سمن جيد ويفضل أن يكون السمن البلدي، والمكونات نتعرف عليها من خلال ما يلي في الفقرة القادمة.

مكونات إعداد البسبوسة زي المحلات

البسبوسة من الممكن عملها ولكن لا بد من اتباع ما يلي وإحضار المقادير القادمة:

ثلاث أكواب من مكون دقيق السميد ويفضل أن يكون طازج.

نصف كوب من السمن البلدي.

ذرة من الملح.

ربع كوب عسل جلوكوز.

كوب من الحليب.

شربات خفيف.

لا بد من إحضار وعاء ملائم لكي يتم المزج جيدا بين الدقيق مع مكون السمن البلدي حتى تتغلف كل حبيباته بالسمن.

وبعدها تضاف كل المكونات مع بعضها البعض مع التقليب الخفيف ثم يوضع خليط البسبوسة في قالب مناسب نقوم بوضع كل الخليط.

وتسويته ثم إدخاله الفرن، وبعد النضج لا بد م إضافة عدد كوبين من الشربات الخفيف الساخن على البسبوسة.

خطوات عمل البسبوسة